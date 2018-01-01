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      "Первая грузовая компания" выходит из нефтеналивного сегмента

      08:40Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". По информации "Коммерсанта", компания намерена продать весь свой парк специализированных цистерн.

      Фото: "Первая грузовая компания"

      Источники издания на рынке сообщили о планах "Первой грузовой компании" продать весь свой парк из 13 тыс. нефтеналивных цистерн лизинговой компании Brunswick Rail. Сумма сделки оценивается в 19 млрд руб.

      Факт сделки в Brunswick газете подтвердили. До нее парк компании Ильи Беляева насчитывал 4 тыс. цистерн. С учетом покупки их число, таким образом, увеличится до 17 тыс.

      Таким образом, компания Владимира Лисина покинет нефтеналивной сегмент рынка грузовых железнодорожных перевозок. Как сообщили собеседники издания из этой отрасли, компания уже обращалась с предложением о продаже цистерн в "Нефтетранссервис", "Трансойл" и RailGo. Однако с ними не удалось договориться по цене. Речь шла о 1,5 млн руб. за цистерну, однако покупатели не были готовы платить такую сумму за уже не новый товар.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в начале 2019 г. СМИ сообщили о планах ГТЛК по покупке Brunswick Rail и "Первой тяжеловесной компании" (ПТК). Сделки оценивались в 20 млрд руб. и 70 млрд руб. соответственно. В ФАС заявили, что ходатайство о согласовании сделки не поступало. При этом глава службы Игорь Артемьев отметил, что "не поддерживает сделки, приводящие к усилению присутствия государства и госструктур в рыночных сегментах экономики".

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, грузоперевозки, Первая грузовая компания, ГТЛК, Владимир Лисин, Brunswick Rail, нефтеналивные цистерны, Илья Беляев

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