ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЦБ Японии сохранил параметры монетарной политики и повысил экономические прогнозы

      09:55Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений и улучшил прогнозы экономического роста.

      Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

      Как и ожидалось, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

      Центробанк также повторил свое обещание поддерживать ставки на текущих низких уровнях или даже снижать их, пока не исчезнут риски, препятствующие достижению цели по инфляции в 2%.

      Хотя экономика Японии, вероятно, резко сократилась в последние три месяца 2019 г. после разрушительного тайфуна и повышения налога с продаж, перспективы экономики теперь кажутся менее мрачными.

      Ссылки по теме

      Банк Японии повысил прогноз роста ВВП на 2020 финансовый год, начинающийся в апреле, до 0,9%, сославшись на влияние фискальных мер правительства. В октябре ожидался подъем на 0,7%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре власти Японии представили пакет фискального стимулирования на сумму 13,2 трлн иен, чтобы поддержать рост третьей по величине экономики мира.

      "Экономика Японии, вероятно, продолжит умеренно расширяться", поскольку влияние замедления глобального роста на внутренний спрос будет ограниченным, заявил Банк Японии. "В то время как риски, связанные с зарубежными экономиками, несколько уменьшились, они остаются большими", - добавил регулятор, подчеркнув свою решимость поддерживать ультрамягкую денежно-кредитную политику.

      Банк Японии также снизил прогноз инфляции на предстоящий финансовый год с 1,1% до 1%.

      В 2021 фингоду, по оценкам центробанка, инфляция составит 1,4% и по-прежнему будет далека от целевого уровня.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Банк Японии, процентные ставки, денежно-кредитная политика

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить