Обзор рынка: снятие перекупленности

В понедельник восходящий тренд по индексу РТС остался в силе, несмотря на сокращение активности нерезидентов из-за выходного в США. В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядел "Аэрофлот" (AFLT, +3,8%), что отчасти объясняется техническими факторами (выход цены из долгосрочного консолидационного диапазона), отчасти – ожиданиями роста объема перевозок в результате ввода в эксплуатацию нового терминала в "Шереметьево". Акции "Татнефти" (TATN) подорожали на 2,5%, МТС (MTSS) – на 1,9%, "Норникеля" (GMKN) - на 1,5%, Сбербанка (SBER) и "Северстали" (CHMF) – на 1,4%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Южного Кузбасса" (UKUZ) подорожали на 14,6%, "РусАква" (AQUA) – на 11,5%, "Мегионнефтегаза" (MFGS) – на 6,1%, "Электроцинка" (ELTZ) – на 6,0%.В США в понедельник торги не проводились, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наметилась коррекция вниз.Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС, необходимая, с позиций технического анализа, для снятия локальной перекупленности. Настрой на рынках акций в целом выглядим менее оптимистичным, чем ранее (некоторые наблюдатели полагают, что поводом для коррекции вниз на азиатских фондовых площадках могли стать сообщения о вспышке нового вируса в Китае). Между тем США и Франция договорились о "торговом перемирии", что скорее благоприятно для рынков в целом. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше отметки 61,5 по паре доллар/рубль на фоне наметившегося снижения спроса на риск на рынках в целом.