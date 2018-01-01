Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 61,68-61,75 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 61,7225 руб., повысившись на 17,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 68,48 руб. - это на 15 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 16,4 коп. до 64,76 руб.Нефть дешевеет во вторник. Инвесторы ожидают возобновления добычи нефти в Ливии, после того как ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила о форс-мажоре в связи с блокировкой экспорта нефти.Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 1% и составила $64,55 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,8% относительно уровня пятницы до $58,11 за баррель.