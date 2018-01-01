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      Hugo Boss открывает в России сеть магазинов

      09:59Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Немецкая компания Hugo Boss AG начала создавать в России собственную сеть магазинов. Компания намерена открыть 15 торговых точек под брендом Hugo, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу компании и ее партнера в России - "Трейд менеджмент".

      Фото: Getty Images

      Первый собственный магазин компании открыт в ТЦ "Метрополис", в марте откроют магазин в ТЦ "Атриум". Торговые точки Hugo появятся в Москве и Санкт-Петербурге, возможно, и в Казани и Екатеринбурге.

      Бренд Hugo ориентирован на молодежь, торговыми точками этого бренда занимается российский франчайзи - ООО "Трейд менеджмент", который развивает в России сети Lady & Gentleman City, Korpo, Casual Day, Armani Exchange и другие.

      Hugo не намерена отказываться от партнерства с "Трейд менеджмент". В 2020 г. франчайзи откроет как минимум одну новую точку Hugo.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: Москва, торговый центр, Hugo Boss, "Метрополис", "Атриум"

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