Глава ПФР сообщил, что из-за повышения пенсионного возраста сократилось число пенсионеров

Выход на пенсию изменится у 800 тыс. россиян в связи с увеличением пенсионного возраста, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью "Российской газете".

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."В 2020 г. отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом, то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 г.", - пояснил глава ПФР."С 2021 г. в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 г. в 57 лет - матери троих детей", - уточнил он.В России с 2018 г. постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 г. он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 г. пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет. Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 гг. обеспечивает специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.Таким образом, в первом полугодии 2020 г. на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 г. и которым исполнилось 55,5 лет, сообщил ТАСС. Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 г. и которым исполнилось 60,5 лет.