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      В Китае бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

      11:52Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Китайский суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам заключения и штрафу в 2 млн юаней ($300 тыс.) по делу о взяточничестве.

      ТАСС

      "21 января 2020 г. народный суд Тяньцзиня публично объявил о первом судебном разбирательстве дела бывшего члена партийного комитета, заместителя министра Министерства общественной безопасности и бывшего директора Бюро морской полиции Китая Мэн Хунвэя по обвинению во взяточничестве. Он был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения и оштрафован на 2 миллиона юаней", - сообщают китайские СМИ.

      Мэн Хунвэй заявил, что он подчиняется решению суда и не собирается оспаривать его решение.

      В начале октября прошлого года правоохранительные органы Франции начали расследование дела о пропаже президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэя после обращения его жены, сообщило RNS. Последний раз президент Интерпола выходил на связь с семьей 29 сентября, когда он отправлялся в КНР.

      Спустя несколько дней после начала официального расследования власти Китая объявили, что Хунвэй задержан в рамках дела о коррупции.

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      Ранее Генеральный секретариат Интерпола, расположенный в Лионе, получил прошение об отставке от президента организации Мэн Хуэнвея. Согласно уставу организации ее пока возглавит старший вице-президент Ким Чон Ям. 18-21 ноября в рамках Генассамблеи Интерпола в Дубае будет избран новый президент.

      В конце сентября президент Интерпола, возглавлявший организацию с 2016 г., уехал в Китай с визитом и перестал выходить на связь. Расследованием исчезновения Хунвэя занялась полиция Франции, сообщали "Вести. Экономика".

      7 октября издание "Жэньминь жибао" сообщило о том, что Мэн Хунвэй находится под арестом по подозрению в преступной деятельности. Его увезли на допрос 29 сентября, сразу по прибытии в КНР.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Интерпол

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