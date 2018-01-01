Угрозы для России растут: новые беспилотники НАТО начнут просматривать всю европейскую часть России

Первая система беспилотной воздушной разведки НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS), которая на прошлой неделе открыта на авиабазе "Сигонелла" в Италии, позволит заглянуть вглубь России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."Они (беспилотники - прим. ред.) будут летать над территорией (стран - прим. ред.) НАТО. Но они смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных с нами по соседству стран, и позволят намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы", - отметил Столтенберг, сообщает ТАСС."Если бы у нас были такие возможности в 2014 г., когда Россия использовала военную силу на Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о происходившем", - заявил Столтенберг.Из США на Сицилию прибыли два беспилотника RQ-4D Phoenix. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три беспилотника прибудут до конца года. Система позволит наблюдать за всей территорией НАТО и за ее пределами - от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы, уточнил генсек НАТО.Беспилотники позволят в любую погоду получать и передавать данные о передвижениях на земле и море, обнаруживать мины и взрывные устройства. Обслуживают систему всего 600 человек.Радиус действия беспилотника RQ-4D Phoenix составляет 16 тыс. км, он может находиться в воздухе более 30 часов. Таким образом, запущенные с "Сигонеллы" беспилотники могут наблюдать за всей Северной Атлантикой, значительной частью Африки и европейской частью России.Итальянская газета Il Manifesto сообщила, что авиабаза "Сигонелла" на Сицилии выбрана как штаб-квартира командования новой системы наземного наблюдения НАТО и главная оперативная база для пяти RQ-4D Phoenix из-за географического положения. Первые два беспилотника, которые в пятницу представил Столтенберг, прибыли на "Сигонеллу" еще в конце прошлого года.Беспилотники оснащены высокочувствительными радарами, способными распознавать объекты на дальнем расстоянии даже в движении. Дроны могут подниматься на высоту до 18 тыс. м и развивать скорость до 575 км/ч. Первые данные, полученные беспилотниками, изучают на "Сигонелле", а затем передают в оперативный центр НАТО в Брюсселе.