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      Первые авиарейсы из России на курорты Египта могут запустить в конце апреля-начале мая

      11:42Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Первые авиарейсы из России на курорты Египта могут запустить в конце апреля-начале мая, если очередная проверка египетских аэропортов завершится успешно, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

      Фото: www.tourprom.ru

      Высока вероятность того, что первыми на курорты полетят регулярные авиаперевозчики. "По данным СМИ, делегация из России пробудет в Египте до 24 января. Кроме инспекций запланированы также переговоры с авиавластями Египта. По информации источников в авиационных службах Египта, январский визит подпадает под планы российских властей по возобновлению российских полетов в Египет”, - отмечает АТОР.

      Восстановление авиасообщения состоит из нескольких этапов. "Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, Россия и Египет должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта", - отметил источник "Коммерсанта".

      После обнародования указа авиакомпаниям потребуется около месяца для разработки полетных программ. "С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет два с половиной-три месяца", - заявил источник.

      Первыми на курорты Египта полетят регулярные авиаперевозчики. "Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозки на курорты Турции", - отмечает АТОР.

      Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 г. после крушения самолета "Когалымавиа" над Синайским полуостровом, погибли 224 человека. Президент Владимир Путин и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Египет, АТОР, Каир, курорт, турист

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