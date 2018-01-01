Первые авиарейсы из России на курорты Египта могут запустить в конце апреля-начале мая, если очередная проверка египетских аэропортов завершится успешно, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: www.tourprom.ru

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Высока вероятность того, что первыми на курорты полетят регулярные авиаперевозчики. "По данным СМИ, делегация из России пробудет в Египте до 24 января. Кроме инспекций запланированы также переговоры с авиавластями Египта. По информации источников в авиационных службах Египта, январский визит подпадает под планы российских властей по возобновлению российских полетов в Египет”, - отмечает АТОР.Восстановление авиасообщения состоит из нескольких этапов. "Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, Россия и Египет должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта", - отметил источник "Коммерсанта".После обнародования указа авиакомпаниям потребуется около месяца для разработки полетных программ. "С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет два с половиной-три месяца", - заявил источник.Первыми на курорты Египта полетят регулярные авиаперевозчики. "Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозки на курорты Турции", - отмечает АТОР.Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 г. после крушения самолета "Когалымавиа" над Синайским полуостровом, погибли 224 человека. Президент Владимир Путин и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.