Минфин РФ: будет ли спрос на ОФЗ после отставки правительства?

Министерство финансов проведет в среду два аукциона по продаже облигаций федерального займа. Размещение пройдет на фоне падения курса рубля и коррекции на мировых площадках.

Предыдущий аукцион по размещению ОФЗ 26229 должен был пройти 13 ноября 2019 г., но Минфин признал его несостоявшимся. Ранее ведомство размещало эти бумаги 30 октября 2019 г., продав 20 млрд руб. под средневзвешенную доходность 6,23% годовых, при этом спрос составил 34,26 млрд руб.



Последнее размещение ОФЗ 52002 проходило 4 декабря, тогда было продано бумаг почти на 30 млрд руб. из предлагавшихся почти 107 млрд руб., при этом спрос составил 69,4 млрд руб., а средневзвешенная доходность - 3,05% годовых. Предыдущий аукцион по размещению ОФЗ 26229 должен был пройти 13 ноября 2019 г., но Минфин признал его несостоявшимся. Ранее ведомство размещало эти бумаги 30 октября 2019 г., продав 20 млрд руб. под средневзвешенную доходность 6,23% годовых, при этом спрос составил 34,26 млрд руб.Последнее размещение ОФЗ 52002 проходило 4 декабря, тогда было продано бумаг почти на 30 млрд руб. из предлагавшихся почти 107 млрд руб., при этом спрос составил 69,4 млрд руб., а средневзвешенная доходность - 3,05% годовых.

Внешний долг

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Инвесторам будут предложена комбинация бумаг с постоянным купонным доходом и плавающим купоном.На первом аукционе будут проданы ОФЗ-ПД серии 26229, на втором - ОФЗ-ИН серии 52002. Они пройдут в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Иными словами, это будут безлимитные аукционы, объем предложения будет определяться спросом.Напомним, что неделей ранее Минфин впервые в этом году провел размещение ОФЗ. Старт был вполне успешным, инвесторы купили самые длинные облигации федерального займа.Объем размещения составил 42,8 млрд руб., при этом спрос был выше - 54,887 млрд руб.Тем не менее тогда на рынках царила эйфория, а на этой неделе настроения несколько ухудшились, к тому же в России произошла отставка правительства. Как пишет Bloomberg, рынок опасается, что Антон Силуанов потеряет место первого зампреда правительства, а Минфин увеличит госрасходы.Внешний долг России за 2019 г. вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 г. составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ."Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте", - приводит ЦБ слова из заявления ТАСС.При этом ЦБ РФ отметил, что внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.