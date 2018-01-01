ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЕС грозит штрафами или торговыми санкциями за нарушение Лондоном условий сделки по Brexit

      12:50Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Брюссель планирует наложить штрафы или даже приостановить торговые льготы, если Великобритания не выполнит условия планируемой сделки после выхода из Европейского союза, сообщает Politico со ссылкой на презентацию Европейской комиссии.

      Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER

      На случай нарушения Лондоном условий будущей сделки Еврокомиссия хочет создать совместный комитет, который должен будет разрешать споры путем консультаций или начинать судебное разбирательство, если посредничество не даст результатов.

      Ссылки по теме

      В последнем случае арбитражная комиссия должна оценить, относится ли данный вопрос к законодательству ЕС, и в таком случае направить его в Европейский суд в Люксембурге для вынесения имеющего обязательную силу решения или, в качестве альтернативы, самостоятельно вынести решение по спору.

      Для обеспечения соблюдения решений арбитражная комиссия предоставит нарушителю "разумный срок" для устранения нарушений. Если никаких действий не предпринимается, комиссия "может назначить единовременную выплату или наложить штраф".

      В качестве окончательного шага, если нарушающая сторона "не заплатит в течение 1 месяца или заплатит, но по-прежнему не будет соблюдать требования через 6 месяцев", заявителю будет позволено наложить санкции. Это может быть приостановление "любых положений" соглашения о Brexit, за исключением части второй, которая касается прав граждан, или приостановление "частей любого другого соглашения ЕС - Великобритания", которые касаются, например, снижения тарифов или других льгот, предоставляемых в рамках будущей сделки.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      В то время как риск "жесткого" Brexit сократился, возможен удар по торговле в конце года. Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из ЕС должен истечь 31 декабря 2020 г. независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с Евросоюзом до этого времени.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Brexit

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить