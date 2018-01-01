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      Во Франции к 2035 году закроют 14 ядерных реакторов

      15:45Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Франция может закрыть следующие два ядерных реактора в 2025-2026 годах, раньше, чем ожидалось, если рыночные условия будут благоприятными. В целом в стране планируется закрыть 14 реакторов к 2035 году, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

      Франция намерена сократить долю атомной энергии в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году с нынешних 75%.

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      Два старейших реактора Франции на атомной станции Фессенхайм остановят в феврале и июне этого года. Следующие закрытия ожидались в 2027-2028 годах.

      "Если будут соблюдены определенные условия, связанные с ценами на электроэнергию и развитием европейского рынка электроэнергии, закрытие двух дополнительных реакторов может произойти в 2025-2026 годах", - говорится в документе общественных консультаций по энергетической политике.

      Отмечается, что решение о досрочном закрытии будет принято в 2023 году.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Международное энергетическое агентство в прошлом году предупредило, что резкое снижение мощностей ядерной энергетики поставит под угрозу достижение климатических целей и безопасность энергоснабжения, если развитые страны не найдут способ продлить срок службы своих реакторов.

      "Будущее ядерной энергетики остается неопределенным, поскольку в странах с развитой экономикой начинают закрываться стареющие электростанции, отчасти из-за политики поэтапного отказа от них, а также в результате экономических и регуляторных факторов, - заявило МЭА. - Без изменений политики развитые страны могут потерять 25% своих ядерных мощностей к 2025 году и две трети к 2040 году".

      Рубрики: Европа

      Метки: Франция, АЭС, атомная энергия, ядерные реакторы

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