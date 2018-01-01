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      Цены на новостройки в городах-миллионниках России за 2019 год выросли на 9%

      13:00Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Цены на новостройки массового сегмента в российских городах-миллионниках выросли на 9% по итогам 2019 г., сообщил во вторник руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

      ТАСС

      "По выборке из 15 городов-миллионников стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла на 9% в годовом выражении до 75,7 тыс. руб.", - сказал он порталу "Будущее России. Национальные проекты".

      В Москве (с учетом новых территорий) средняя цена квадратного метра по итогам 2019 г. превысила 190 тыс. руб., годовой рост составил 6%, в Санкт-Петербурге - 124,8 тыс. руб. (рост 2%). По данным эксперта, заметнее всего цены росли в Воронеже, Казани, Омске и Уфе, где новостройки подорожали более чем на 20%. Наименее динамично цены росли в Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Самаре (от 4%), сообщил ТАСС.

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      Директор по маркетингу и продажам девелоперской компании Lexion Development Алексей Лухтан отметил, что рост цен во многом обусловлен переходом стройотрасли на новую модель финансирования, поскольку застройщики заложили переплату по кредитам банкам в стоимость квадратного метра. "В целом рынок уже отыграл связанные с законодательством изменения, и в будущем нас, скорее всего, ждет замедление роста цен в сегменте новостроек", - добавил руководитель направления новостроек "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

      С 1 июля 2019 г. российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

      Рубрики: Недвижимость

      Метки: новостройки, экономика РФ

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