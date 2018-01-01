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      Российские компании столкнулись с масштабными фишинговыми атаками во второй половине 2019 года

      12:24Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Российские компании столкнулись с масштабными фишинговыми атаками во второй половине 2019 г., заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

      "Мы ожидали, что их число (фишинговых атак - прим. ред.) увеличится, и, к сожалению, этот тренд тоже полностью оправдался. В прошлом году активизировались несколько организованных преступных групп, работающих в этом направлении. Одна из них сделала большой шаг вперед в расширении своей преступной деятельности. Это группировка RTM", - отметил Кузнецов в интервью РИА "Новости".

      RTM - русскоязычная группировка, действует, как правило, в России и Восточной Европе. Мошенники по 10-15 раз в месяц рассылают фишинговые письма российским компаниям. Многие компании открывают письма и заражаются вирусом, а преступники получают доступ к бухгалтерским документам и выводят деньги компании на свои счета.

      Правоохранительные органы накопили достаточно материалов о подобных преступлениях. "Мы уже передали им материалы об около 20 преступниках из данной группировки. Таких группировок существует еще не менее пяти, но эта самая наглая и масштабная", - подчеркнул Кузнецов.

      Фишинговые атаки не новый вид преступления, однако в прошлом году некоторые финансовые учреждения и компании малого и среднего бизнеса серьезно пострадали.

      Кузнецов предостерег пользователей от отправки фотографий банковских карт в мессенджерах, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Сбербанк, МСП, мессенджер, хакерская атака, фишинг

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