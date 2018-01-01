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      Безработица в Великобритании осталась на минимуме с 1975 года

      14:51Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Рост числа рабочих мест в Великобритании в сентябре-ноябре был максимальным почти за год. Безработица осталась на минимальном уровне с начала 1975 г.

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Количество работающих британцев в сентябре-ноябре увеличилось на 208 тыс. до 32,9 млн, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальное увеличение с ноября 2018-января 2019 г. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 110 тыс.

      Занятость достигла рекордно высокого уровня 76,3%.

      Между тем, число безработных сократилось на 7 тыс. до 1,31 млн человек. Безработица осталась на уровне 3,8%.

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      Заработная плата с учетом бонусов в сентябре-ноябре выросла на 3,2% в годовом выражении, как и в августе-октябре, минимальными темпами более чем за год.

      Рост средней заработной платы без учета бонусов замедлился до 3,4% и был минимальными с февраля-апреля 2019 г.

      "В то время как рост заработной платы замедлился с прошлого лета, а инфляция остается сдержанной, доходы продолжают расти в реальном выражении", - отметил статистик ONS Дэвид Фримен.

      Количество вакансий составило 805 тыс. в IV квартале, сократившись на 11 тыс. относительно III квартала, но было больше, чем 798 тыс. в сентябре-ноябре.

      Рост занятости в Великобритании может ослабить опасения Банка Англии относительно замедления на рынке труда.

      Как сообщали "Вести.Экономика", разочаровывающие данные по розничным продажам и инфляции ранее усилили ожидания относительно снижения ставок Банком Англии в этом месяце.

      Глава Банка Англии Марки Карни заявил, что у центробанка достаточно возможностей для принятия мер в случае необходимости. Члены Комитета по денежно-кредитной политике Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро предупредили, что могут присоединиться к двум своим коллегам, выступающим за снижение стоимости заимствований.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: безработица, Великобритания, рабочие места, заработная плата

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