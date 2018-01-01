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      ВТБ пока не решил проблему с долгом Мозамбика перед банком

      12:45Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Глава ВТБ Андрей Костин обменялся письмами с президентом Мозамбика по долговой проблеме, которую российский банк пытается решить в суде Лондона.

      Андрей Костин

      "Мы в контакте с ними. Но мы параллельно движемся - и по судебным вопросам (и по внесудебным - прим. ред.). У меня был обмен письмами с президентом (Мозамбика - прим. ред.). Мы ищем некоторые другие возможности, но пока не находим их", - отметил Костин в интервью "Интерфаксу".

      ВТБ в 2014 г. выдал госфонду Mozambique Asset Management (MAM) кредит на $535 млн под госгарантии, однако в 2016 г. фонд не смог осуществить плановый платеж в размере $178 млн.

      ВТБ заявил, что предпочтительным вариантом остается согласованная реструктуризация кредита, но после трех лет безуспешных переговоров банк начал рассматривать все законные способы решения вопроса по непогашенной задолженности.

      В декабре 2019 г. ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск против МАМ. В судебных документах отмечено, что дело касается "общих коммерческих контрактов и договоренностей", но подробности не указаны.

      В апреле 2016 г. Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что власти Мозамбика скрыли от МВФ сведения о гарантированных государством обязательствах на $1 млрд. Мозамбик получил деньги от Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 г. выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих облигаций в марте 2016 г. на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения.

      Все это вызвало беспокойство у владельцев суверенных облигаций Мозамбика, поскольку появление новых обязательств у страны, бюджет которой страдает от падения цен на основные экспортные товары, снижает их шансы на своевременное обслуживание долга.

      Газета The Wall Street Journal сообщила, что Банк Англии начал проверку в отношении Credit Suisse и ВТБ, которые могли нарушить правила раскрытия инвесторам сведений о кредитах на $1 млрд.

      В 2017 г. WSJ сообщила, что Минюст США и ФБР расследуют роль Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas в сделках по привлечению Мозамбиком $2 млрд. Эти сделки, которые американские власти изучают на предмет возможной коррупционной составляющей, оказались в центре внимания в 2016 г., когда о них впервые сообщила WSJ. С тех пор расследование ведут в США, Британии и Швейцарии.

      Рубрики: Финансы

      Метки: МВФ, ВТБ, ФБР, Мозамбик, Credit Suisse

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