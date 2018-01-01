ВТБ пока не решил проблему с долгом Мозамбика перед банком

Глава ВТБ Андрей Костин обменялся письмами с президентом Мозамбика по долговой проблеме, которую российский банк пытается решить в суде Лондона.

Андрей Костин

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."Мы в контакте с ними. Но мы параллельно движемся - и по судебным вопросам (и по внесудебным - прим. ред.). У меня был обмен письмами с президентом (Мозамбика - прим. ред.). Мы ищем некоторые другие возможности, но пока не находим их", - отметил Костин в интервью "Интерфаксу".ВТБ в 2014 г. выдал госфонду Mozambique Asset Management (MAM) кредит на $535 млн под госгарантии, однако в 2016 г. фонд не смог осуществить плановый платеж в размере $178 млн.ВТБ заявил, что предпочтительным вариантом остается согласованная реструктуризация кредита, но после трех лет безуспешных переговоров банк начал рассматривать все законные способы решения вопроса по непогашенной задолженности.В декабре 2019 г. ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск против МАМ. В судебных документах отмечено, что дело касается "общих коммерческих контрактов и договоренностей", но подробности не указаны.В апреле 2016 г. Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что власти Мозамбика скрыли от МВФ сведения о гарантированных государством обязательствах на $1 млрд. Мозамбик получил деньги от Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 г. выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих облигаций в марте 2016 г. на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения.Все это вызвало беспокойство у владельцев суверенных облигаций Мозамбика, поскольку появление новых обязательств у страны, бюджет которой страдает от падения цен на основные экспортные товары, снижает их шансы на своевременное обслуживание долга.Газета The Wall Street Journal сообщила, что Банк Англии начал проверку в отношении Credit Suisse и ВТБ, которые могли нарушить правила раскрытия инвесторам сведений о кредитах на $1 млрд.В 2017 г. WSJ сообщила, что Минюст США и ФБР расследуют роль Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas в сделках по привлечению Мозамбиком $2 млрд. Эти сделки, которые американские власти изучают на предмет возможной коррупционной составляющей, оказались в центре внимания в 2016 г., когда о них впервые сообщила WSJ. С тех пор расследование ведут в США, Британии и Швейцарии.