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      Силуанов может уйти: почему этого боится рынок?

      13:24Распечатать

      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Президент Владимир Путин может понизить в должности министра, считающегося архитектором жесткой бюджетной политики, которая сделала российские облигации одним из фаворитов инвесторов, и это подогревает опасения о том, что Кремль планирует масштабный рост расходов.

      Ожидается, что Антон Силуанов сохранит пост министра финансов в новом правительстве, но лишится роли первого вице-премьера, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

      Эту должность, вероятно, займет Андрей Белоусов, помощник президента, известный как сторонник большего участия государства в экономике. В результате он фактически станет руководителем Силуанова.

      При Силуанове РФ ужесточала бюджетную политику, что помогло снизить зависимость от колебаний глобальных цен на нефть и санкций США. Это сделало российский рынок облигаций привлекательным для иностранных инвесторов и способствовало притоку около $16 млрд в прошлом году.

      Ослабление позиции Антона Силуанова в новом кабинете будет рассматриваться как негативный сигнал для инвесторов рынка долга, писала в обзоре на прошлой неделе экономист Emerginomics Татьяна Орлова.

      Ожидается, что назначения в кабинет министров могут быть объявлены уже сегодня.

      Новый премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что хочет сфокусироваться на ускорении реализации национальных проектов - программы расходов на инфраструктуру в объеме $400 млрд. Белоусов, один из разработчиков этих проектов, в 2018 г. предлагал повышение налогов на металлургические, химические и горнодобывающие компании для привлечения дополнительных средств в бюджет.

      От этого плана было решено отказаться, после того как ведомство Силуанова постановило, что он негативно скажется на инвестиционном климате.

      "Потенциальное смягчение бюджетных правил остается одним из ключевых вопросов, поскольку затрагивает валютные интервенции и планы государственных заимствований", - написал в опубликованном во вторник обзоре экономист ING Groep NV Дмитрий Долгин.

      В ходе выступления в Государственной думе на прошлой неделе Мишустин пообещал придерживаться текущей осмотрительной бюджетной политики, которая способствовала снижению инфляции. Бывший глава Федеральной налоговой службы планирует собрать свою собственную команду в Белом доме и, как ожидается, предложит Дмитрия Григоренко, который был его заместителем в налоговом ведомстве, на должность руководителя аппарата правительства, сообщили агентству два источника, знакомые с этими планами.

      Стоит добавить, что уже завтра Минфин проведет очередные аукционы по продаже облигаций федерального займа. Результаты могут показать, как инвесторы оценивают текущие перестановки в правительстве и чего можно ждать в будущем.

      На вторичном рынке ситуация пока остается стабильной: сводный индекс гособлигаций торгуется почти без изменений и находится вблизи своих максимумов.

      А вот рубль сегодня находится под небольшим давлением, впрочем, это скорее связано с негативным внешним фоном. На мировых рынках сегодня наблюдается коррекция, которая, правда, может перерасти в нечто большее. Стоимость фондовых активов в последнее время слишком сильно оторвалась от справедливых значений, при этом объем байбэков в ближайшее время существенно снизится.

      Рубрики: Валютный рынок, Облигации, Правительство, Парламент

      Метки: облигации, правительство, рубль, Минфин, Белоусов, Силуанов, Путин, Мишустин, оставки

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