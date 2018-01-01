Силуанов может уйти: почему этого боится рынок?

Президент Владимир Путин может понизить в должности министра, считающегося архитектором жесткой бюджетной политики, которая сделала российские облигации одним из фаворитов инвесторов, и это подогревает опасения о том, что Кремль планирует масштабный рост расходов.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Ожидается, что Антон Силуанов сохранит пост министра финансов в новом правительстве, но лишится роли первого вице-премьера, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.Эту должность, вероятно, займет Андрей Белоусов, помощник президента, известный как сторонник большего участия государства в экономике. В результате он фактически станет руководителем Силуанова.При Силуанове РФ ужесточала бюджетную политику, что помогло снизить зависимость от колебаний глобальных цен на нефть и санкций США. Это сделало российский рынок облигаций привлекательным для иностранных инвесторов и способствовало притоку около $16 млрд в прошлом году.Ослабление позиции Антона Силуанова в новом кабинете будет рассматриваться как негативный сигнал для инвесторов рынка долга, писала в обзоре на прошлой неделе экономист Emerginomics Татьяна Орлова.Ожидается, что назначения в кабинет министров могут быть объявлены уже сегодня.Новый премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что хочет сфокусироваться на ускорении реализации национальных проектов - программы расходов на инфраструктуру в объеме $400 млрд. Белоусов, один из разработчиков этих проектов, в 2018 г. предлагал повышение налогов на металлургические, химические и горнодобывающие компании для привлечения дополнительных средств в бюджет.От этого плана было решено отказаться, после того как ведомство Силуанова постановило, что он негативно скажется на инвестиционном климате."Потенциальное смягчение бюджетных правил остается одним из ключевых вопросов, поскольку затрагивает валютные интервенции и планы государственных заимствований", - написал в опубликованном во вторник обзоре экономист ING Groep NV Дмитрий Долгин.В ходе выступления в Государственной думе на прошлой неделе Мишустин пообещал придерживаться текущей осмотрительной бюджетной политики, которая способствовала снижению инфляции. Бывший глава Федеральной налоговой службы планирует собрать свою собственную команду в Белом доме и, как ожидается, предложит Дмитрия Григоренко, который был его заместителем в налоговом ведомстве, на должность руководителя аппарата правительства, сообщили агентству два источника, знакомые с этими планами.Стоит добавить, что уже завтра Минфин проведет очередные аукционы по продаже облигаций федерального займа. Результаты могут показать, как инвесторы оценивают текущие перестановки в правительстве и чего можно ждать в будущем.На вторичном рынке ситуация пока остается стабильной: сводный индекс гособлигаций торгуется почти без изменений и находится вблизи своих максимумов.А вот рубль сегодня находится под небольшим давлением, впрочем, это скорее связано с негативным внешним фоном. На мировых рынках сегодня наблюдается коррекция, которая, правда, может перерасти в нечто большее. Стоимость фондовых активов в последнее время слишком сильно оторвалась от справедливых значений, при этом объем байбэков в ближайшее время существенно снизится.