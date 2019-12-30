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      Ученые обнаружили универсальный способ борьбы с раком

      17:18Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Открытие команды ученых из Университета Кардиффа позволит медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к универсальному лекарству от рака.

      ТАСС.

      Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию. Краткое изложение работы было опубликовано в журнале Nature Immunology, сообщает ВВС.

      Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз.

      "Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно", - сказал в разговоре с ВВС исследователь Генри Сиуэлл.

      На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма.

      Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток.

      Метод бы испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки.

      Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.

      Как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Его рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.

      Считается, что раковые клетки "используют" MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный в Кардиффе Т-лимфоцит, полагают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и что это клетка опухоли.

      "Мы первые, кто описал Т-клетку, обнаруживающую в раковых клетках MR1. Раньше этого никто не делал", - говорит исследователь Гарри Долтон.

      Это исследование не первое в своей сфере. Эксперименты по настройке иммунной системы против рака проводятся достаточно давно.

      Самый известный из них - CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T T-лимфоциты - генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки.

      Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: медицина, лекарства от рака

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