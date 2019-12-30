Количество продаж фитопрепаратов растет в сравнении с традиционными лекарствами

Летом и осенью 2019 г. спрос на лекарственные растения и препараты с натуральным составом вырос на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сервис "Все Аптеки от Mail.ru", который проанализировал количество покупок травяных сборов и лекарственных средств на растительной основе.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Причины роста спроса на лекарственные сборы и растительные препараты, вероятно, связаны с их стоимостью. Как правило, цена таких средств ниже, чем у обычных лекарств, и они не так быстро растут в цене. По данным сервиса "Все Аптеки", в этом году средняя цена одной упаковки традиционного лекарства выросла почти на 10%, в то время как рост стоимости одного фитопрепарата в среднем составил всего 2%.Чаще всего пользователи приобретают фитосборы и лекарства из растительных компонентов для лечения простуды и гриппа. По данным сервиса, в российских аптеках летом и осенью 2019 г. было продано на 56% больше пачек самого популярного травяного сбора от простуды - "Грудной сбор №4", чем в прошлом году. Продажи настойки из шиповника, а также сушеных плодов растения выросли на 54%, а сиропа из алтея - на 60%. На 50% выросло количество проданных упаковок самого популярного лекарства на основе экстрактов из трав "Тонзилгон". При этом средняя сумма одной покупки в категории "средства от простуды" почти не изменилась. Следовательно, пользователи приобретают лекарства из трав не в качестве дополнения к традиционным лекарствам, а как альтернативу им.Подобная тенденция также прослеживается в динамике продаж препаратов от бессонницы. При проблемах со сном россияне больше доверяют травам, чем химическим средствам.Количество проданных упаковок "Фитоседана" - самого популярного среди травяных сборов от бессонницы - выросло на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост показали и другие средства на основе трав, которые используются для борьбы с бессонницей: "Персен", "Новопассит" и "Настойка валерианы". Рост продаж в этой категории препаратов в целом составляет 15%. В то же продажи самого покупаемого препарата не растительного происхождения "Мелаксен" снизились на 30%. Снижение показал и другой популярный препарат - "Донормил" (41%).