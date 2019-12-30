ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Количество продаж фитопрепаратов растет в сравнении с традиционными лекарствами

      13:48Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Летом и осенью 2019 г. спрос на лекарственные растения и препараты с натуральным составом вырос на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сервис "Все Аптеки от Mail.ru", который проанализировал количество покупок травяных сборов и лекарственных средств на растительной основе.

      Причины роста спроса на лекарственные сборы и растительные препараты, вероятно, связаны с их стоимостью. Как правило, цена таких средств ниже, чем у обычных лекарств, и они не так быстро растут в цене. По данным сервиса "Все Аптеки", в этом году средняя цена одной упаковки традиционного лекарства выросла почти на 10%, в то время как рост стоимости одного фитопрепарата в среднем составил всего 2%.

      Чаще всего пользователи приобретают фитосборы и лекарства из растительных компонентов для лечения простуды и гриппа. По данным сервиса, в российских аптеках летом и осенью 2019 г. было продано на 56% больше пачек самого популярного травяного сбора от простуды - "Грудной сбор №4", чем в прошлом году. Продажи настойки из шиповника, а также сушеных плодов растения выросли на 54%, а сиропа из алтея - на 60%. На 50% выросло количество проданных упаковок самого популярного лекарства на основе экстрактов из трав "Тонзилгон". При этом средняя сумма одной покупки в категории "средства от простуды" почти не изменилась. Следовательно, пользователи приобретают лекарства из трав не в качестве дополнения к традиционным лекарствам, а как альтернативу им.

      Подобная тенденция также прослеживается в динамике продаж препаратов от бессонницы. При проблемах со сном россияне больше доверяют травам, чем химическим средствам.

      Количество проданных упаковок "Фитоседана" - самого популярного среди травяных сборов от бессонницы - выросло на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост показали и другие средства на основе трав, которые используются для борьбы с бессонницей: "Персен", "Новопассит" и "Настойка валерианы". Рост продаж в этой категории препаратов в целом составляет 15%. В то же продажи самого покупаемого препарата не растительного происхождения "Мелаксен" снизились на 30%. Снижение показал и другой популярный препарат - "Донормил" (41%).

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: лекарства, целебные травы

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить