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      Песков назвал "отчасти правдивыми" сообщения СМИ о критике некоторыми членами правительства предложений Путина

      13:22Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". В Кремле считают "отчасти правдивыми" рассуждения в СМИ о том, что отставка правительства связана с критической реакцией бывших членов правительства на социальные и демографические предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию.

      Дмитрий Песков

      "Эта информация далеко отчасти может быть правдивой", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

      Песков напомнил, что "о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом серьезных инициатив объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев": "Именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. С этого угла оценивайте правдоподобность таких сообщений".

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      В Кремле не стали пояснять сообщения СМИ о том, что Медведев предлагал Путину свой вариант реформы Конституции РФ, предполагающий слияние президентской и исполнительной власти. "Мне неизвестны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать", - заявил Песков.

      "КоммерсантЪ" сообщил о том, что Медведев выступил за иной вариант конституционной реформы, чем тот, который предложил Путин.

      По утверждению издания, Медведев поддерживал объединение президентской власти и исполнительной власти по американскому варианту, при котором президент де-факто является и главой исполнительной власти.

      Рубрики: Президент

      Метки: правительство, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Конституция, Дмитрий Медведев

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