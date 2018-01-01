Песков назвал "отчасти правдивыми" сообщения СМИ о критике некоторыми членами правительства предложений Путина

В Кремле считают "отчасти правдивыми" рассуждения в СМИ о том, что отставка правительства связана с критической реакцией бывших членов правительства на социальные и демографические предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию.

Дмитрий Песков

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."Эта информация далеко отчасти может быть правдивой", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".Песков напомнил, что "о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом серьезных инициатив объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев": "Именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. С этого угла оценивайте правдоподобность таких сообщений".В Кремле не стали пояснять сообщения СМИ о том, что Медведев предлагал Путину свой вариант реформы Конституции РФ, предполагающий слияние президентской и исполнительной власти. "Мне неизвестны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать", - заявил Песков."КоммерсантЪ" сообщил о том, что Медведев выступил за иной вариант конституционной реформы, чем тот, который предложил Путин.По утверждению издания, Медведев поддерживал объединение президентской власти и исполнительной власти по американскому варианту, при котором президент де-факто является и главой исполнительной власти.