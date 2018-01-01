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      "Промсвязьбанк" предоставил "РусГидро" кредитную линию на 20 млрд рублей

      13:35Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". "РусГидро" и "Промсвязьбанк" заключили договор об открытии для энергокомпании возобновляемой кредитной линии на 20 млрд руб. сроком на семь лет с даты заключения договора, сообщает "РусГидро".

      Максимальный размер ставки по кредитам, выдаваемым в рамках кредитной линии, - ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.

      "РусГидро" в ноябре 2019 г. объявляла конкурс на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 30 млрд руб. сроком до 15 лет для финансирования работы и инвестпрограммы, рефинансирования кредитов, предоставления кредитов компаниям, входящим в состав "РусГидро", отмечает "Интерфакс". Размер финансирования инвестпрограммы с учетом проектов на Дальнем Востоке составит 347,7 млрд руб.

      Между тем общий долг группы "РусГидро" составил к концу июля 2019 г. 222,2 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA - 1,4.

      "РусГидро" объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.

      Основным акционером "РусГидро" является Росимущество (61,2%). ВТБ имеет 13,1%, "Авитранс" - 5,9%.

      Рубрики: Финансы, Энергетика

      Метки: ВТБ, Росимущество, Дальний Восток, ГЭС, "Промсвязьбанк", "РусГидро"

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