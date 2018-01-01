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      Мировые акции падают на фоне опасений по поводу нового вируса в Китае

      14:07Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Китайские акции упали до двухнедельных минимумов, европейские акции также снизились на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса в Китае.

      Фото: EPA-EFE/STRINGER

      Вирус, который, как подтвердили власти, передается от человека человеку, вспыхнул в китайском городе Ухань в провинции Хубэй и распространился на Пекин, Шанхай и другие города. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что к вечеру понедельника число подтвержденных случаев заболевания в Китае возросло до 291, около 270 - в провинции Хубэй.

      Индекс Shanghai Composite снизился на 1,4%, достигнув минимума за этот год, в то время как индекс "голубых фишек" CSI300 упал на 1,7% до двухнедельного минимума. Оба бенчмарка продемонстрировали максимальное дневное снижение с 11 ноября, растеряв рост, наблюдавшийся на фоне оптимизма инвесторов после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем.

      Упали, в частности, акции авиакомпаний, операторов кинотеатров и казино. В то же время выросли котировки производителей медикаментов.

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      В Гонконге решение Moody's о понижении кредитного рейтинга города оказало дополнительное давление на фондовый рынок. Индекс Hang Seng завершил торги падением на 2,8%. Это максимальное дневное снижение с начала августа.

      Европейские акции также дешевеют. Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,75%.Пострадали акции производителей люксовых товаров, которые зависят от азиатского рынка. Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE к 13:45 мск упали на 2,7%, Burberry Group - на 3,43%, Compagnie Financiere Richemont - на 3,4%.

      Фьючерсы на акции США также демонстрируют снижение. Американские инвесторы вернулись на рынок после трехдневных выходных.

      Высказывания председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы сделать сдерживание вспышки эпидемии главным приоритетом, привлекли внимание инвесторов к глубине кризиса, отмечает Reuters.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ситуация осложняется тем, что вспышка пневмонии произошла в преддверии китайского Нового года, который выпадает на конец января. В это время многие жители Китая отправляются в свои родные города или за границу.

      Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые могут вызывать различные инфекции, от простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

      Вспышка тяжелого острого респираторного синдрома в 2002/2003 году также началась в Китае и унесла жизни сотен людей по всему миру.

      Рубрики: Акции

      Метки: США, Европа, Китай, акции, вирус, пневмония, коронавирус

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