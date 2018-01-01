PetroChina прогнозирует увеличение потребления газа в Китае на 8,6% в 2020 году

Крупнейший производитель нефти и газа в Китае - компания PetroChina - прогнозирует увеличение потребления газа в Китае в 2020 г. благодаря усилиям властей по борьбе с загрязнением воздуха.

Фото: kapital-rus.ru

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Спрос на газ увеличится в Китае на 8,6% до 330 млрд куб. м, полагает PetroChina. Между тем добыча газа в Китае вырастет в этом году на 8,2% до 187,5 млрд куб. м, импорт - на 9,3% до 150 млрд куб. м.Согласно плану действий по борьбе с загрязнением воздуха власти Китая намерены в 2020 г. увеличить до 10% долю газа в общем объеме потребления первичных энергоресурсов, отмечает "Интерфакс".Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил ранее, что ВВП Китая вырос в 2019 г. более чем на 6%. По словам Лю, основные экономические показатели, в том числе занятость, цены и международные расчеты, находятся в разумных пределах. "Мы сохраняем оптимизм в отношении экономических операций Китая в этом году, и мы еще более уверены в долгосрочном развитии нашей страны", - отметил Лю.Экономические показатели за январь указывают на более благоприятные, чем ожидали, экономические подвижки, заключил Лю.