ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      PetroChina прогнозирует увеличение потребления газа в Китае на 8,6% в 2020 году

      13:52Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Крупнейший производитель нефти и газа в Китае - компания PetroChina - прогнозирует увеличение потребления газа в Китае в 2020 г. благодаря усилиям властей по борьбе с загрязнением воздуха.

      Фото: kapital-rus.ru

      Спрос на газ увеличится в Китае на 8,6% до 330 млрд куб. м, полагает PetroChina. Между тем добыча газа в Китае вырастет в этом году на 8,2% до 187,5 млрд куб. м, импорт - на 9,3% до 150 млрд куб. м.

      Согласно плану действий по борьбе с загрязнением воздуха власти Китая намерены в 2020 г. увеличить до 10% долю газа в общем объеме потребления первичных энергоресурсов, отмечает "Интерфакс".

      Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил ранее, что ВВП Китая вырос в 2019 г. более чем на 6%. По словам Лю, основные экономические показатели, в том числе занятость, цены и международные расчеты, находятся в разумных пределах. "Мы сохраняем оптимизм в отношении экономических операций Китая в этом году, и мы еще более уверены в долгосрочном развитии нашей страны", - отметил Лю.

      Экономические показатели за январь указывают на более благоприятные, чем ожидали, экономические подвижки, заключил Лю.

      Рубрики: Энергетика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, газ, PetroChina, загрязнение воздуха, спрос

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить