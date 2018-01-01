Прогноз: нефть обнадежат – из искры ОПЕК+ возгорится пламя дефицита

Подписание первой части торгового соглашения между СА и КНР пока не помогло зажечь искру на нефтяном рынке, признали эксперты. Однако они не исключили вероятного возникновения дефицита уже по весне вследствие увеличения ограничения добычи в ОПЕК+ с начала года.

Большой красивый монстр

Всемирный экономический форум в Давосе теперь, по сути, стал "климатическим". Главная интрига - противостояние скандинавской экоактивистки Греты Тунберг и президента США Дональда Трампа.

Большой ужасный монстр

Наталья Приходко

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Как мы и предупреждали в предыдущем прогнозе, подписание первой части торгового соглашения между США и КНР оказало более скромное воздействие на рынки, нежели, скажем, на избирательную кампанию главы американской администрации Дональда Трампа. В результате уже на следующий день после подписания документа (15 января) нефтяные цены подошли ближе к планке $64, опустившись даже ниже, чем накануне, а выше отметки $65 поднялись на фоне сообщений о перебоях с нефтяными поставками из Ливии в начале стартовавшей недели. В таких условиях в понедельник к 17:07 мск цены на "черное золото" регистрировались на уровне $65,36 за баррель Brent против аналогичного показателя $64,91 неделей ранее.В целом на текущей неделе главный аналитик "БКС "Премьер" Антон Покатович ожидает движения нефтяных цен в диапазоне $64,5-66,2, а к концу января, по его оценке, нефть может оказаться вблизи уровней $65-67.Цены на нефть. вероятно, продолжат колебаться вблизи уровня $65 за баррель, поскольку на рынке присутствует ряд уравновешивающих друг друга факторов, заметил начальник аналитического отдела инвестиционного департамента банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В частности, по его словам, в связи с частичным решением торгового конфликта между США и Китаем снижаются опасения относительно формирования дефицита спроса на рынке в текущем квартале. При этом, в силу стабилизации отношений между США и Ираном, пока не предполагается наращивание премии в цене нефти за геополитические риски. До очередного заседания ОПЕК+ в марте нефтяные котировки вряд ли способны существенно измениться, сообщил Евстифеев."Сдержанная реакция нефтяных котировок на подписание "Фазы-1" торговой сделки США и Китая определяется тем, что данное промежуточное соглашение не гарантирует от рисков возобновления торговой конфронтации между сторонами в перспективе. Для КНР данный формат соглашения остается нездоровым - Штаты взаимодействуют с Поднебесной с позиции силы, действие текущих американских торговых ограничений сохраняется. В связи с этим у нас остаются сомнения в том, что Китай будет проявлять полную "верность" достигнутым договоренностям", - рассказал Антон Покатович. В настоящий момент, добавил он, подписание "Фазы-1" не предоставляет достаточно предпосылок для уверенного разворота мировой экономики от замедления к ускорению роста. Риски дальнейшего замедления мирового роста преобладают и остаются основным фактором давления на ценовую конъюнктуру нефтяного рынка.После подписания первого этапа соглашения торговый спор США и КНР для рынков уже не является приоритетным в плане получения новостей, оговорил Владимир Евстифеев. Очевидно, подчеркнул он, что обе стороны нашли некий компромисс, а дальнейшая реализация торгового регулирования должна продолжиться уже после президентских выборов в США в ноябре 2020 г. С учетом того, что часть первоначальных пошлин в отношении Китая не была отменена, рассчитывать на активизацию роста мировой экономики пока не приходится.Напомним, ранее главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин также усомнился в том, что подписание первой фазы торгового соглашения (рисковавшего стать формальным) послужит основанием для улучшения перспектив глобального развития."Торговое соглашение не зажгло искру", признал в своем обзоре глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его определению, рынок сомневается в работоспособности упомянутого соглашения. Ведь чтобы Китай стал покупать больше американской нефти, газа, сои и прочих товаров, должны пострадать другие поставщики. При этом американским производителям придется предлагать конкурентоспособную цену, что не так просто. Например, 80% соевых бобов Китай приобретает в Бразилии, чей реал находится на рекордно низких уровнях, обеспечивая конкурентное преимущество. Тогда как соевый фьючерс на фронтальный месяц на Чикагской бирже 31 декабря достиг 18-месячного максимума, но затем упал, и его распродажа ускорилась после подписания торгового соглашения, конкретизировал Хансен.Таким образом, пока упомянутая сделка не выглядит "большим красивым монстром", как представлял в преддверии подписания документа Дональд Трамп. Гораздо большее воздействие на рынок способен оказать другой "большой ужасный монстр", вновь актуализировавший риски масштабной войны на Ближнем Востоке вследствие инициированного США обмена ракетными ударами с Ираном в первых числах января.Иран остается наиболее актуальным фактором формирования геополитической премии в ценах нефтяного актива, подтвердил Антон Покатович. Причем в течение ближайших месяцев, определил он, эскалация в двусторонних отношениях и во взаимоотношениях с ближневосточными оппонентами способна возрасти, что также может оказать поддержку нефтяным котировкам. На данный момент "иранская" премия в нефти оценивается в $1-2."Недавний конфликт между США и Ираном продемонстрировал, что активные боевые действия сейчас не нужны обеим сторонам. Это позволяет рассчитывать, что ситуация будет оставаться напряженной, но не критичной", - констатировал Владимир Евстифеев. В то же время, напомнил он, с учетом объявленных санкций США и отсутствия механизма их обхода в ЕС, поводов у Ирана для соблюдения условий ядерной сделки становится все меньше.Между тем, ситуация вокруг названного соглашения продолжает обостряться. После того как в мае 2018 г. США в одностороннем порядке вышли из соответствующего "Совместного всеобъемлющего плана действий" и затем стали вводить все новые антииранские санкции, в Тегеране в ответ объявили о поэтапном отказе от собственных обязательств по СВПД. При этом, оказавшись не в состоянии признать ответственным за разрушение ядерной сделки Вашингтон, главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании 14 января известили о запуске механизма урегулирования споров в рамках СВПД, обвинив в его невыполнении иранскую сторону.Хотя, по идее, от дальнейшего раскручивания конфронтации на данном направлении представителей названных европейских государств мог бы удержать пример той же Ливии, где вследствие военной интервенции НАТО в 2011 г. (сопровождавшейся свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи) продолжается многолетнее военное противостояние. Кстати, обсудившие в воскресенье перспективы его прекращения, участники Берлинской международной конференции, в частности, обязались в итоговом коммюнике воздержаться от вмешательства в дела Ливии и также предложили ряд мер для восстановления ливийской государственности. Впрочем, наряду с “военной“, существенное влияние на рынок оказывает и "мирная" премия, обусловленная соглашением ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, объемы которого увеличились с начала 2020 г.Как оценил Антон Покатович, увеличение объемов сокращения добычи ОПЕК+ в начале года, вкупе с сезонной поддержкой роста нефтяного спроса, может обеспечить переход рынка к дефициту в объеме 0,2-0,5 млн баррелей сутки в перспективе марта-мая. Такое фундаментальное изменение картины на рынке послужит существенным фактором поддержки роста нефтяных цен к уровням $68-70 за баррель во второй половине весны-начале лета, указал главный аналитик "БКС "Премьер".Тогда как Владимир Евстифеев не исключил, что в марте соглашение ОПЕК+ может быть смягчено, поскольку ситуация на рынке вновь выглядит сбалансированной, а риски замедления мировой экономики и формирования дефицита спроса пока не подтверждаются. Со стороны чиновников из РФ также периодически приходят сообщения о желании России смягчить ограничения в рамках соглашения ОПЕК+, либо вовсе выйти из него. При этом отраслевая статистика из США сейчас в меньшей степени влияет на рынки. Уровень добычи в Щтатах растет, но ее темпы укладываются в рамки рыночных ожиданий, резюмировал начальник аналитического отдела инвестиционного департамента банка "Зенит".По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 10 января, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 2,5 млн баррелей до 428,5 млн. В то же время, добыча нефти в Штатах повысилась на 100 тыс. баррелей до 13 млн баррелей в сутки. И, по информации компания Baker Hughes, число буровых установок в США увеличилось на 14 единиц до 673 штук после сокращения на 11 единиц неделей ранее.