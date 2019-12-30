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      ВОЗ предупредила о возможности распространения коронавируса за пределами Китая

      14:59Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и, возможно, в других странах, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

      ТАСС

      "Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения", - сказал он, добавив, что "эти цифры быстро меняются". Четыре случая зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. "Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - отметил официальный представитель ВОЗ, передает ТАСС.

      Он сообщил, что в настоящее время в китайском городе Ухань находится миссия ВОЗ. Она встретилась со специалистами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые "ведут расследования по поводу вспышки болезни". "Эта миссия является частью нынешнего процесса обмена информацией между правительством Китая и ВОЗ", - пояснил Язаревич. Он подчеркнул, что в отношении коронавируса 2019-nCoV "многое еще остается выяснить". "Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках", - отметил официальный представитель. - ВОЗ призывает все стороны продолжать подготовительные мероприятия".

      По словам Язаревича, источник вспышки болезни в Китае, "судя по всему имеет животное происхождение". При этом "передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной". Китайские органы здравоохранения 20 января подтвердили, что такая передача имеет место. В некоторых случаях течение болезни более мягкое, чем при заражении коронавирусами других типов. ВОЗ считает, что на настоящий момент "не является оправданным введение каких-либо ограничений на поездки и торговлю".

      Согласно данным, распространенным во вторник Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число лиц, зараженных коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 291 человека. Согласно опубликованной статистике на текущий момент большинство инфицированных (270 человек) находятся в Ухане, откуда началось распространение болезни. Пять жителей госпитализированы в Пекине, 14 человек - в южной провинции Гуандун, два - в Шанхае. Еще в 14 регионах власти поместили на карантин 54 лиц, находящихся под подозрением, у которых выявлены симптомы, сходные с пневмонией. В ВОЗ поступили сведения о шести умерших в Китае.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: эпидемия, ВОЗ, инфекция

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