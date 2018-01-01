Следствие: замначальника Генштаба ВС России Халил Арсланов украл с подельниками 6,7 млрд рублей

Военные следователи предъявили заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на 6,7 млрд руб.

Халил Арсланов. Фото: Минобороны

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".В материалах, оглашенных судьей Второго окружного военного суда, отмечено, что 18 октября 2019 г. Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает "Интерфакс".Арсланова обвиняют в хищении денег в рамках исполнения госконтрактов, по двум госконтрактам украдено 191 437 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб. соответственно. Во вторник, 21 января, суд рассматривает жалобы на арест имущества Арсланова.Уголовное дело, по которому проходит Арсланов, возбуждено 6 августа 2013 г. по факту хищения денег при заключении госконтракта на выполнение обслуживания и ремонта специальной военной техники. Срок следствия по делу установлен до 6 февраля 2020 г.Вместе с Арслановым в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов, начальник Первого управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные в 2017 г. бывшие управленцы и руководители "Воентелекома" Александр Давыдов, Олег Савицкий и Дмитрий Семилетов, а также гендиректор компании "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.Следствие смогло привлечь Арсланова к ответственности благодаря сотрудничеству других фигурантов. Сам Арсланов, находящийся под подпиской о невыезде, вину не признает.