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      Следствие: замначальника Генштаба ВС России Халил Арсланов украл с подельниками 6,7 млрд рублей

      14:11Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Военные следователи предъявили заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на 6,7 млрд руб.

      Халил Арсланов. Фото: Минобороны

      В материалах, оглашенных судьей Второго окружного военного суда, отмечено, что 18 октября 2019 г. Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает "Интерфакс".

      Арсланова обвиняют в хищении денег в рамках исполнения госконтрактов, по двум госконтрактам украдено 191 437 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб. соответственно. Во вторник, 21 января, суд рассматривает жалобы на арест имущества Арсланова.

      Уголовное дело, по которому проходит Арсланов, возбуждено 6 августа 2013 г. по факту хищения денег при заключении госконтракта на выполнение обслуживания и ремонта специальной военной техники. Срок следствия по делу установлен до 6 февраля 2020 г.

      Вместе с Арслановым в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов, начальник Первого управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные в 2017 г. бывшие управленцы и руководители "Воентелекома" Александр Давыдов, Олег Савицкий и Дмитрий Семилетов, а также гендиректор компании "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

      Следствие смогло привлечь Арсланова к ответственности благодаря сотрудничеству других фигурантов. Сам Арсланов, находящийся под подпиской о невыезде, вину не признает.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минобороны, мошенничество, следствие, госконтракт, Генштаб ВС России

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