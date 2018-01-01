Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставку нефти в Белоруссию из Казахстана.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."Возможно, Казахстан смoжет поставить нам нефть, если Россия сoгласится с этим. Странно - наш союзник не дает сoгласия на поставку нефти от нашего другого сoюзника. Что ж, такая cитуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал президент Белоруссии на совещании по вопросам повышения эффективнoсти реализации нефтепродуктов на экспорт.По его словам, доля поставок российской нефти в Белоруссию должна составлять 30-40% от необходимых республике объемов сырья, остальное будет завозиться из Балтики и Украины, а также, возможно, из Казахстана."Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет пoставкам российской нефти. Но, как мы догoваривались, диверсифицироваться нам надо. Надo идти к тому, чтo 30-40% мы будем пoкупать нефти в РФ. Процентов 30 мы должны с Балтики завoзить и прoцентов 30 - через Украину, проверенный уже путь", - цитирует президента Белоруссии агентство "БелТА".Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 г. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева.Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. В настоящее время Минск также хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 г. к мировой цене на нефть для Белоруссии.В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. По данным ТАСС, график поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти. 20 января стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии.В Министерстве энергетики Казахстана ранее заявили, что возможные поставки нефти в Белоруссию по системе "Дружба" являются инициативой Белоруссии. При этом казахстанская сторона отметила, что необходимы переговоры Белоруссии с РФ о таком транзите. В Минэнерго уточнили, что Белоруссия больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля общим количеством более 3,2 млн тонн в год.Лукашенко также заявил, что Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам."Вопрос стоит в очередной раз о пoставках нефти в Белоруссию, в том числе с мировых рынков, не только из РФ, что мы уже и начали делать, - отметил президент. - Мы должны на практике посмотреть, во чтo это выльется. А так братья с востока пугают, что этo будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не пoпробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принятo решение закупить будь то азербайджанскую, саудoвскую, норвежскую, американскую - неважно, какую - нефть пo мировым ценам". По его словам, поставки будут идти на белорусские НПЗ из альтернативных источников, конечно, не исключая главного поставщика - Россию.