В России создадут и запустят в производство оборудование для сетей 5G

Сколковский институт науки и технологий выиграл конкурс и получил грант на развитие платформы, позволяющей проектировать и создавать оборудование для сетей 5G на базе открытых международных стандартов OpenRAN.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."Открытые протоколы OpenRAN позволят создать отечественные решения мирового уровня и выйти с ними на глобальный рынок. В итоге наши операторы смогут внедрять на своих сетях передовое российское оборудование, что ускорит развитие 5G в России и придаст дополнительное ускорение цифровизации различных сегментов экономики - от сельского хозяйства и транспорта до ЖКХ и социальной сферы", - отмечает "Российская венчурная компания" (РВК).Партнерами "Сколтеха" в проекте стали компании "Элтекс", "Радио Гигабит", а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).Цель проекта - разработка цифровой платформы, обеспечивающей создание и серийное производство базовых станций 5G на OpenRAN. Таким образом, в России создадут защищенный от внешних санкций и иных рисков рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей.Заказчик разработки - министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отмечает ТАСС. Размер гранта составляет 300 млн руб. При этом предусмотрено дополнительное софинансирование в размере 150 млн руб.Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд руб., 100% компании принадлежат государству в лице Росимущества.