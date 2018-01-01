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      В России создадут и запустят в производство оборудование для сетей 5G

      15:20Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Сколковский институт науки и технологий выиграл конкурс и получил грант на развитие платформы, позволяющей проектировать и создавать оборудование для сетей 5G на базе открытых международных стандартов OpenRAN.

      "Открытые протоколы OpenRAN позволят создать отечественные решения мирового уровня и выйти с ними на глобальный рынок. В итоге наши операторы смогут внедрять на своих сетях передовое российское оборудование, что ускорит развитие 5G в России и придаст дополнительное ускорение цифровизации различных сегментов экономики - от сельского хозяйства и транспорта до ЖКХ и социальной сферы", - отмечает "Российская венчурная компания" (РВК).

      Партнерами "Сколтеха" в проекте стали компании "Элтекс", "Радио Гигабит", а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

      Цель проекта - разработка цифровой платформы, обеспечивающей создание и серийное производство базовых станций 5G на OpenRAN. Таким образом, в России создадут защищенный от внешних санкций и иных рисков рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей.

      Заказчик разработки - министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отмечает ТАСС. Размер гранта составляет 300 млн руб. При этом предусмотрено дополнительное софинансирование в размере 150 млн руб.

      Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд руб., 100% компании принадлежат государству в лице Росимущества.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: 5G, Минкомсвязь, "Элтекс", OpenRAN, "Радио Гигабит", "Сколтех"

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