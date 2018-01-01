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      Минэкономразвития отметило резкое сокращение российского импорта в 2019 году

      15:34Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Замедление темпов роста российского импорта товаров и услуг до 2,9% в 2019 г. с 4,9% в 2018 г. на фоне укрепления рубля свидетельствует о слабости совокупного спроса в России, отмечено в обзоре Минэкономразвития "Платежный баланс 2019 года".

      Показатель импорта за 2019 г. оказался неравномерным. После сокращения объема импорта в первом полугодии в условиях замедления экономического роста показатель вышел в плюс в III (+ 4,2% в годовом выражении) и IV (+ 10,3%) кварталах 2019 г., отмечает МЭР. При этом темпы роста импорта оставались существенно ниже показателей за 2017-2018 гг.

      Основной вклад в восстановление роста импорта во втором полугодии 2019 г. внесли потребительские товары (+9,9% в годовом выражении в июле - ноябре 2019 г.). "Вместе с тем данный рост был в значительной степени обусловлен разовыми факторами, а именно увеличением импорта фармацевтической продукции (+ 78,6% в годовом выражении в июле-ноябре 2019 г.) в преддверии введения обязательной маркировки лекарственных средств", - подчеркивает МЭР.

      Без учета этого фактора потребительский импорт вырос в июле-ноябре 2019 г. на 3,4%.

      В свою очередь инвестиционный импорт сократился в январе-ноябре 2019 г. на 3,5% в годовом выражении против 0,9% в 2018 г. и роста на 32,9% в 2017 г., заключает МЭР.

      Рубрики: Статистика, Правительство, Парламент

      Метки: импорт, экспорт, МЭР, товар, услуга

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