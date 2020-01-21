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      Трамп раскритиковал ФРС за медленное снижение ставок

      16:43Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Федеральную резервную систему, заявив, что центробанк слишком быстро повышал процентные ставки и слишком медленно снижал их, сообщает CNBC.

      Президент США Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

      "Мы вынуждены конкурировать со странами, которые получают отрицательные ставки, что-то очень новое, - сказал Трамп во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. - То есть им платят за то, чтобы они брали деньги взаймы, к чему я могу очень быстро привыкнуть. Мне нравится это".

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      "Тем не менее у нас все еще есть лучшие показатели, которые мы имели, в очень многих различных областях. Это консервативный подход, и у нас есть этот огромный потенциал роста", - отметил президент США, говоря о возможных двусторонних торговых сделках и мерах по дерегулированию.

      Трамп также заявил, что недавний экономический подъем в США произошел, "несмотря на то что ФРС слишком быстро поднимала ставки и слишком медленно их снижала".

      Федрезерв действует в условиях серьезного давления со стороны Трампа, который уже долгое время выступает с негативными комментариями в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла и центробанка в целом, призывая чиновников снизить ставки.

      В 2018 г. регулятор повысил ставки четыре раза, вызвав критику со стороны Трампа. Однако в 2019 г. ФРС трижды снижала ставки.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам заседания 10-11 декабря Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%. При этом руководство ФРС допустило сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 г.

      Рубрики: ЦБ мира, США и Канада

      Метки: США, ФРС, процентные ставки, Дональд Трамп

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