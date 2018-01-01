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      "Рособоронэкспорт" заказал Улан-Удэнскому авиазаводу производство 119 вертолетов

      16:00Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". "Рособоронэкспорт" заказал Улан-Удэнскому авиационному заводу производство 119 вертолетов, общая стоимость контрактов составит $1,9 млрд, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

      Ми-17

      Вертолеты семейства МИ-8, Ми-17 и Ми-171Ш, которые выпускает авиазавод, широко применяли в Сирии, но в другой комплектации, отметил Михеев в интервью "Интерфаксу".

      "Примечательно, что завод сумел вовремя среагировать и ввести опционные доработки, улучшить летно-технические характеристики, аэродинамические, бронезащиту, вооружение. В этом плане вертолет уже является уникальной платформой с возможностью работать и в ночных условиях.

      Сегодня этот вертолет успешно конкурирует с американскими и европейскими моделями, а по критериям цены и качества даже превосходит зарубежных конкурентов", - подчеркнул глава "Рособоронэкспорта".

      Завод обеспечен заказом от "Рособоронэкспорта" на три-пять лет. "Эти объемы достаточны для того, чтобы завод не только устойчиво функционировал, но и развивался в дальнейшем, осваивал новые модели вертолетов, реализовывал проект по самолетам. Мы уверены, что такое сотрудничество для нас очень важно. Мы приложим все усилия для того, чтобы не подвести наших основных заказчиков", - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

      Бурятия готова оказать заводу помощь для качественного выполнения заказов. Так, усовершенствована подготовка в техникуме Улан-Удэнского аваизавода, где оттачивают свои навыки местные и зарубежные специалисты.

      На основе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления совместно с Московским авиационным институтом создают кафедру, где начнут готовить специалистов авиационного профиля. Кроме того, власти Бурятии намерены построить технопарк на базе авиазавода.

      Рубрики: ВПК

      Метки: вертолет, Ми-17, "Рособоронэкспорт", Ми-8, Улан-Удэнский авиазавод

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