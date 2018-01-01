Путин предложил Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Президент Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору Юрию Чайке стать полномочным представителем главы государства в СКФО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин поблагодарил Юрия Чайку за работу. Новое место службы бывшего генерального прокурора теперь на Северном Кавказе. Путин его назначил своим полномочным представителем.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе", - отметил Песков. Путин 21 января встретился с Чайкой и кандидатом пост генпрокурора Игорем Красновым. Президент поблагодарил Чайку за работу."Хотел в завершение работы Юрия Яковлевича Чайку поблагодарить за работу, с 2006 г. Юрий Яковлевич работал в этом качестве. Очень многое сделал для укрепления законности в России. Очень многое сделано для того, чтобы не только граждане почувствовали, но и государство стало крепче, имею в виду единство применения законов на всей территории России, что чрезвычайно важно", - отметил Путин.