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      РФПИ примет участие в 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе

      16:33Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного фонда Российской Федерации, во главе с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым примет участие в юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме, который состоится 21-24 января 2020 г. в городе Давос, Швейцария.

      Запланировано проведение более 30 встреч представителей фонда с существующими и потенциальными партнерами Фонда из Ближнего Востока, Азии, США и Европы. Запланировано участие Кирилла Дмитриева в сессиях East Tech West (организатор – CNBC) и Strategic Outlook: Russia, сообщается в пресс-релизе РФПИ.

      Генеральный директор РФПИ расскажет о новых перспективных направлениях инвестиций в Россию, а также поделится успешным опытом РФПИ в реализации масштабных инвестиционных проектов: с 2011 г. фонд совместно с партнерами инвестировал более $30 млрд в экономику России.

      В 2019 г. РФПИ и партнеры проинвестировали свыше 365 млрд руб. в более чем 20 проектов в России. Суверенные фонды и зарубежные стратегические инвесторы отмечают высокий потенциал российской экономики и привлекательную доходность инвестиций в российские проекты.

      Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, заявил: "Всемирный форум в Давосе является наиболее представительной мировой площадкой для диалога российских и зарубежных бизнес-кругов, которые в прошлом году демонстрировали значительный рост интереса к инвестициям в РФ. По итогам 2019 г. мы увидели кратный рост прямых иностранных инвестиций в Россию, также ожидаем их значительного увеличения в 2020 г. Зарубежные инвесторы в прошлом году вложили в государственные долговые бумаги РФ рекордные за всю историю наблюдений $22,2 млрд. Рост фондового индекса российского рынка MCSI Russia составил 53% в 2019 г., курс рубля к доллару укрепился на 12,5%, что является лучшим показателем среди валют развивающихся экономик. В 2020 г. РФПИ продолжит активную работу над привлечением новых инвесторов в российские проекты, в том числе в регионы РФ, благодаря работе Центра привлечения инвестиций в регионы России. В ходе форума мы обсудим с коллегами дальнейшие усилия для укрепления взаимного доверия и сотрудничества, поиска новых направлений инвестирования".

      Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 г. с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 1,7 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.

      Рубрики: Институты развития

      Метки: Давосский форум, Кирилл Дмитриев, РФПИ

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