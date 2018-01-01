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      Внешний долг России увеличился в 2019 году на $26,8 млрд до $481,5 млрд

      17:44Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Внешний долг России увеличился в 2019 г. на $26,8 млрд (+ 5,9%) до $481,5 млрд с $454,7 млрд на 1 января 2019 г., сообщает Банк России.

      Основную роль в увеличении показателя сыграло приобретение нерезидентами российских суверенных ценных бумаг, номинированных в российских рублях и иностранной валюте, подчеркивает ЦБ.

      При этом размер внешнего долга частного сектора почти не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков, подчеркивает ЦБ.

      Задолженность перед нерезидентами по федеральным рублевым госбумагам выросла в 2019 г. на $20,4 млрд (+79%) до $46,1 млрд, по суверенным валютным еврооблигациям - на $5,6 млрд (+33,5%) до $22,3 млрд.

      Задолженность банков уменьшилась в 2019 г. на $8 млрд (-9,5%) до $76,5 млрд.

      Задолженность прочих секторов экономики увеличилась на $8,3 млрд (+2,6%) до $322,6 млрд. В том числе объем долговых обязательств компаний перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования увеличился на $7,5 млрд (+5,5%) до $143,7 млрд. Задолженность по кредитам уменьшилась на $1,2 млрд (-0,7%) до $157,8 млрд. Объем торговых кредитов увеличился на $2,1 млрд (+68%) до $5,1 млрд.

      Внешний долг Банка России увеличился за год на $1 млрд до $12,9 млрд.

      "Международные резервы по состоянию на конец дня 10 января достигли $557,5 млрд. Прирост к уровню последней отчетной даты 2019 г. на $7,7 млрд, или на 1,4%, сложился преимущественно под воздействием положительной переоценки", - поясняет ЦБ.

      "Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2019 г. уменьшился до $54,3 млрд против $75,1 млрд в январе-сентябре 2018 г. Определяющим стало сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением стоимостных показателей экспорта товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры при сохраняющихся на уровне прошлого года объемах импорта товаров. Рост совокупного дефицита других компонентов счета текущих операций связан в основном с увеличением импорта услуг и выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов", - заключает ЦБ.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, торговый баланс, внешний долг, ОФЗ, МРР

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