Внешний долг России увеличился в 2019 году на $26,8 млрд до $481,5 млрд

Мировые ЦБ сообщили о совместном обсуждении перспектив создания криптовалют
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Минздрав назвал азиатский коронавирус биологической угрозой для россиян
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Ученые обнаружили универсальный способ борьбы с раком
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Рынок США: инвесторы возвращаются после длинных выходных
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Трамп раскритиковал ФРС за медленное снижение ставок
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РФПИ примет участие в 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе
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СМИ: Мединский, Скворцова, Гордеев, Орешкин, Колобков, Васильева, Мутко, Акимов, Козак, Топилин уйдут из правительства. Шойгу, Трутнев и Борисов останутся
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Путин предложил Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе
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Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставку нефти в Белоруссию из Казахстана
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"Рособоронэкспорт" заказал Улан-Удэнскому авиазаводу производство 119 вертолетов
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Глава Huawei уверен, что его компания справится с любыми нападками США
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Во Франции к 2035 году закроют 14 ядерных реакторов
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В России создадут и запустят в производство оборудование для сетей 5G
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ВОЗ предупредила о возможности распространения коронавируса за пределами Китая
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Безработица в Великобритании осталась на минимуме с 1975 года
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Следствие: замначальника Генштаба ВС России Халил Арсланов украл с подельниками 6,7 млрд рублей
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Мировые акции падают на фоне опасений по поводу нового вируса в Китае
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Рубрики: ЦБ РФ
Метки: Банк России, торговый баланс, внешний долг, ОФЗ, МРР
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