СМИ: Мединский, Скворцова, Гордеев, Орешкин, Колобков, Васильева, Мутко, Акимов, Козак, Топилин уйдут из правительства. Шойгу, Трутнев и Борисов останутся

Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, сообщает РБК. Вероятным преемником Мединского станет Ольга Любимова, занимающая должность руководителя департамента кинематографии Минкульта.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".И. о. министра здравоохранения Вероника Скворцова также уйдет из правительства. Кандидатами на пост министра назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко и руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйбу.Исполняющий обязанности вице-премьера Алексей Гордеев не сохранит свой пост в правительстве.И. о. министра экономического развития Максим Орешкин также не войдет в состав нового правительства, он может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике. Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 г. возглавляющий Пермский край.Исполняющие обязанности вице-премьера по ОПК Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в правительстве Михаила Мишустина.И. о. министра спорта Павел Колобков не войдет в новое правительство. Кандидатами на этот пост называют бывшего ректора университета физкультуры Олега Матыцына, президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Кущенко и руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.И. о. министра просвещения Ольга Васильева также уходит из правительства, кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.И. о. вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства. Кандидат на эту должность еще не назван.Между тем глава комитета Госдумы по СМИ эсер Леонид Левин перейдет из Госдумы в правительство Мишустина. Левин станет кандидатом на должность вице-премьера на смену Максиму Акимову с перераспределением области ответственности. И. о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав нового правительства.И. о. вице-премьера Дмитрий Козак, который с мая 2018 г. курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс (ТЭК), промышленность и розницу, не войдет в состав нового правительства. Кандидат на эту должность пока не назван.И. о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство. Кандидатом на пост министра стал замминистра финансов Антон Котяков.И. о. вице-премьера и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев сохранит пост в новом правительстве.Новым главой аппарата правительства станет замглавы ФНС Дмитрий Григоренко, который сменит на этом посту Константина Чуйченко."Я думаю, что более чем 50% членов правительства будут новыми лицами", - заявил 21 января глава ВТБ Андрей Костин.