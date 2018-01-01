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      СМИ: Мединский, Скворцова, Гордеев, Орешкин, Колобков, Васильева, Мутко, Акимов, Козак, Топилин уйдут из правительства. Шойгу, Трутнев и Борисов останутся

      16:25Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, сообщает РБК. Вероятным преемником Мединского станет Ольга Любимова, занимающая должность руководителя департамента кинематографии Минкульта.

      И. о. министра здравоохранения Вероника Скворцова также уйдет из правительства. Кандидатами на пост министра назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко и руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйбу.

      Исполняющий обязанности вице-премьера Алексей Гордеев не сохранит свой пост в правительстве.

      И. о. министра экономического развития Максим Орешкин также не войдет в состав нового правительства, он может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике. Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 г. возглавляющий Пермский край.

      Исполняющие обязанности вице-премьера по ОПК Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в правительстве Михаила Мишустина.

      И. о. министра спорта Павел Колобков не войдет в новое правительство. Кандидатами на этот пост называют бывшего ректора университета физкультуры Олега Матыцына, президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Кущенко и руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.

      И. о. министра просвещения Ольга Васильева также уходит из правительства, кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

      И. о. вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства. Кандидат на эту должность еще не назван.

      Между тем глава комитета Госдумы по СМИ эсер Леонид Левин перейдет из Госдумы в правительство Мишустина. Левин станет кандидатом на должность вице-премьера на смену Максиму Акимову с перераспределением области ответственности. И. о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав нового правительства.

      И. о. вице-премьера Дмитрий Козак, который с мая 2018 г. курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс (ТЭК), промышленность и розницу, не войдет в состав нового правительства. Кандидат на эту должность пока не назван.

      И. о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство. Кандидатом на пост министра стал замминистра финансов Антон Котяков.

      И. о. вице-премьера и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев сохранит пост в новом правительстве.

      Новым главой аппарата правительства станет замглавы ФНС Дмитрий Григоренко, который сменит на этом посту Константина Чуйченко.

      "Я думаю, что более чем 50% членов правительства будут новыми лицами", - заявил 21 января глава ВТБ Андрей Костин.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Максим Орешкин, Владимир Мединский, Вероника Скворцова, Алексей Гордеев

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