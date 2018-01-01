Глава Huawei уверен, что его компания справится с любыми нападками США

Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что компания сможет "пережить еще больше атак" со стороны США. Глава компании предполагает, что давление на Huawei продолжится, но это не окажет серьезного влияния на бизнес китайского IT-гиганта.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Вашингтон может активизировать свою кампанию против Huawei, но влияние на бизнес будет минимальным, заявил во вторник основатель китайского телекоммуникационного гиганта Рен Чжэнфэй.Соединенные Штаты высказывают опасения по поводу использования оборудования Huawei, так как считают, что компания может открыть властям КНР доступ к передаваемым по сети данным. В Huawei категорически отрицают такую возможность.В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм. Несмотря на давление со стороны США, в октябре Huawei заявила, что подписала более 60 коммерческих контрактов 5G с "ведущими мировыми операторами связи". Вопрос о том, может ли оборудование 5G от Huawei содержать бэкдоры, создающие возможность для шпионажа со стороны Китая, вызвал противоречия в западном союзе спецслужб "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.Рэн ожидает, что давление на Huawei будет продолжаться. "В этом году США могут еще больше усилить свою кампанию против Huawei, но я чувствую, что влияние на бизнес Huawei будет не очень значительным", - заявил Рэн на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Мы уже приобрели опыт за прошлый год, и теперь у нас появилась более сильная команда, поэтому мы более уверены в том, что сможем пережить еще больше атак", - добавил глава Huawei.Вашингтон оказывает давление на союзников: недавно советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предостерег Великобританию от допуска Huawei к телекоммуникационным сетям 5G. Он заявил, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании. Ранее Великобритания заняла менее жесткую позицию по сравнению с другими странами группы, сигнализировав, что продукты Huawei 5G могут использоваться в менее чувствительных областях.Но Huawei в течение последних нескольких лет инвестирует в собственные базовые технологии, в том числе в чипы и программное обеспечение. В прошлом году Huawei запустила собственную операционную систему под названием HarmonyOS, но пока не установила ее ни на один из своих смартфонов.Рен сказал, что Huawei потратила "сотни миллиардов" на подготовку "плана Б", который позволит компании выжить.Из-за ограничений США в отношении китайской Huawei мир может приблизиться к географическому расколу в области развития высоких технологий и инноваций, предупредил ранее Пол Хасвелл, партнер международной юридической фирмы Pinsent Masons, который консультирует технологические компании."Технологическая отрасль была главным фактором расширения глобализации в течение последнего десятилетия, поскольку инновации привели к появлению глобальных стандартов, таких как стандарты для интернета и передовых мобильных сетей, которые получили широкое распространение", - отметил Хасвелл."Существует очевидная тенденция деамериканизации для китайских производителей оригинального оборудования из-за технологической конкуренции, которая, я думаю, не будет краткосрочной, даже несмотря на временное торговое соглашение между США и Китаем", - заявил Чжан Цзюнь, старший аналитик Rosenblatt Securities."В ближайшие два-три года появится множество цепочек поставок, полностью лишенных американской продукции. Я не думаю, что построение внутренней цепочки поставок сработает, поэтому китайские производители по-прежнему будут полагаться на цепочки поставок с продуктами из других стран [за пределами США]", - добавил аналитик."Следствием неспособности Huawei в полной мере работать на [некоторых] телекоммуникационных рынках может стать возврат к тому времени, когда в разных регионах мира использовались разные телекоммуникационные стандарты, а оборудование и системы, развертываемые в районах, где участие Huawei ограничено, могут иметь более низкие характеристики и возможности", - считает Марк Грегори из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), Австралия.