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      Рынок США: инвесторы возвращаются после длинных выходных

      17:07Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы снижаются перед открытием торгов вторника. Инвесторы сегодня вернутся после длинных выходных. Отступление фьючерса на S&P 500 проходит от рекордных уровней. Технически перекупленность на рынке присутствует. Инвесторы отыграли результаты соглашения по первой фазе торговой сделки и сосредоточат внимание на сезоне отчетов. Сегодня СМИ пишут об опасениях распространении коронавируса в Китае. Трамп выступил в Давосе.

      Трамп в Давосе

      Наиболее очевидный посыл в речи американского президента сегодня касался энергоносителей. Трамп заявил, что США лидируют по добыче нефти и газа и европейские союзники не должны больше быть уязвимы из-за недружелюбных поставщиков энергии. Не забыл он похвалить свою администрацию, подчеркнув, что она создала "экономический бум, подобного которому мир никогда раньше не видел". Также он отметил, что "второй этап" торговых переговоров с Китаем начнется очень скоро. Фьючерс на S&P 500 отыграл часть утренних потерь после выступления Трампа.

      Сезон отчетов

      По итогам прошлой недели в составе S&P 500 отчитались 9% за IV квартал. Совокупная прибыль компаний как ожидается сократится на 2,1%, тогда как на конец квартала предполагалось снижение на 2,1%. Форвардный p/e находится на уровне 18,6, что выше 5–летнего среднего, составляющего 16,7.

      Рынок перегрет

      В технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Фьючерс превысил отметку 3300 пунктов. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 20%. Он далеко оторвался от 200–дневной скользящей средней. Сейчас этот отрыв максимальный за два года.

      Премаркет

      На премаркете дешевеют акции владельцев казино Las Vegas Sands (-6,3%), Wynn Resorts (-6%). Эти компании ведут, в частности, свой бизнес в Китае, который приносит им значительную часть выручки. Давление на котировки оказывают сообщения о распространении нового вируса, который передается от человека человеку и уже привел к смерти шести человек и заражению более 200 Падением реагируют и акции авиакомпаний American Airlines (-1,9%), United Airlines (-1,8%) на опасениях сокращения турпотока.

      Эти сообщения создают общий негативный фон.

      Среди лидеров акции отчитавшейся лучше ожиданий нефтесервисной Halliburton (+2,4%). Как и конкурирующая Schlumberger, она превзошла оценки за счет показателей в международном сегменте, которые компенсировали негативные тенденции в бурении в Северной Америке. Скорректированная прибыль на акцию составила 32 цента против прогнозных 29 Выручка Halliburton упала до $5,19 млрд, но превысила прогноз в $5,1 млрд. После коррекции возобновился рост в бумагах производителя искусственного мяса Beyond Meat (+3%).

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Комментарии

      Метки: Давос, Дональд Трамп, БКС Брокер, Альберт Короев

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