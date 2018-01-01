Прогноз заседания ЕЦБ: изменения в ДКП не предвидятся

ЕЦБ на этой неделе сохранит основные контуры своей денежно-кредитной политики без изменений, свежие сигналы относительно будущих решений маловероятны, считает Артем Архипов, главный экономист ЮниКредит Банка

Артем Архипов, главный экономист ЮниКредит Банка

Источник: ЮниКредит Банк

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"Во-первых, стимулирующий эффект от сентябрьских мер (когда ЕЦБ снизило ставку и вернуло покупки активов) продолжается, и данные по динамике роста указывают на стабилизацию или даже некоторое улучшение.Во-вторых, показатели инфляции в еврозоне в последние месяцы начали расти: базовая инфляция в ноябре-декабре вырвалась из узкого диапазона изменений вокруг 1%, который преобладал в течение длительного времени и составила 1,3%, темп роста ИПЦ в декабре составил те же 1,3%, ускорившись с 1% в ноябре и 0,7% в октябре. Движение инфляции в сторону целевого уровня придает ЕЦБ некую уверенность в правильности текущей политики.При этом вероятно, что может быть озвучен несколько более позитивный прогноз по росту, на который ЕЦБ намекал на декабрьской встрече, когда риски замедления были расценены как «несколько менее выраженные» (хотя по нашему мнению, в этом году динамика ВВП еврозоны замедлится до 0,8% г/г после роста на около 1,2% г/г в 2019 году).Поскольку изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, то внимание финансовых рынков, вероятно, будет сосредоточено на объявлениях, касающихся т.н. обзора основных направлений деятельности Европейского центрального банка - еще в декабре г-жа Лагард анонсировала начало подготовки этого документа в январе, и работу над ним в течение всего 2020 года. Теперь, когда административные процедуры по перераспределение обязанностей из-за обновления состава в исполнительном совете ЕЦБ завершены, г-жа Лагард может официально объявить дату начала подготовки этого документа, а также его основные части.Говоря о содержательных аспектах обзора, было подчеркнуто, что дискуссия должна быть «всеобъемлющей», поскольку ее «ядром» является достижение среднесрочной цели денежно-кредитной политики. В настоящее время ей считается уровень инфляции ниже, но близко к 2% г/г, т.е. ценовая стабильность. Однако дебаты в Совете директоров ЕЦБ, видимо, де-факто уже начались: ранее несколько членов Совета директоров публично высказали свои взгляды по ряду тем, в т.ч. в отношении понятия ценовой стабильности. Например, может обсуждаться изменение формулировки цели ЕЦБ: использование не точечной оценки инфляции (2%), а диапазон вокруг этой величины (2%+/- «приемлемое отклонение»).В ходе обсуждения совет директоров ЕЦБ также оценит эффективность использовавшихся ранее инструментов политики, что может иметь ключевое значение для перспектив политики ЕЦБ – сравниваться будет инструментарий достижения целей политики: снижение ставки, увеличение объемов покупок активов, другие инструменты. Кроме того, г-жа Лагард утверждала, что обзор будет охватывать и более широкие темы, в т.ч. влияние изменения климата, технологических изменений и неравенства, и что к подготовке документа могут быть привлечен широкий круг экспертов не из ЕЦБ.Документ, анализирующий деятельность Европейского центрального банка, необходим, в первую очередь, самому Совету директоров ЕЦБ, так как он будет содержать аудит возможных мер достижения целей денежно-кредитной политики в регионе. Стоит отметить, что при отрицательных процентных ставках и уже запущенной активной программе выкупа активов с рынка (что также повышает ликвидность на рынке), таких мер остается немного. Продолжительность программы QE ограничена во времени, ранее предполагалось, что она может составить до двух лет в зависимости от объема покупок корпоративных облигаций, гибкости ЕЦБ в вопросах временных отклонений от целевого географического распределения покупок и т.д. Но если до конца текущего года не произойдет серьезных потрясений для экономики еврозоны, то обзор появится как раз в тот момент, когда добровольные ограничения в отношении QE станут для ЕЦБ обязательными, и европейскому регулятору будет критически важно планировать свою дальнейшую политику.