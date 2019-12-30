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      Минздрав назвал азиатский коронавирус биологической угрозой для россиян

      17:52Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Распространяющийся в КНР коронавирус является одной из биологических угроз населению России, заявил заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой. На сегодняшний день зарегистрирован 291 случай заражения.

      Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский Ухань, где было зафиксировано большинство случаев заражения.

      "У нас седьмая статья федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям... Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример... это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в КНР, вызванная коронавирусом", - сказал Краевой (цитата "РИА Новости").

      В Роспотребнадзоре уточнили, что из 291 зафиксированного случая заболевания 287 зарегистрированы в Китае, 2 — в Таиланде, 1 — в Японии, 1 — в Южной Корее. Четверо заболевших умерли. "На данный момент известно о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку", - уточнили в Роспотребнадзоре.

      Ранее Минздрав России объявил о создании собственных тестов на выявление нового типа коронавируса. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю усилило контроль за туристами, прибывающими из КНР.

      О первом летальном случае заражения новым вирусом стало известно неделю назад. В Китае полагают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром (верблюжий грипп), сообщил "Коммерсантъ".

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: Минздрав, биологические угрозы

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