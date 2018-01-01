Мировые ЦБ сообщили о совместном обсуждении перспектив создания криптовалют

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Ряд центральных банков западных стран, а также Банк Японии и Банк Международных расчетов объявили о создании совместной группы по обсуждению возможного создания собственных криптовалют в качестве платежного средства.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".Соглашение о создании данной экспертной группы подписали ЕЦБ, центральные банки Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции, Японии, а также БМР.Группу возглавит бывший член правления ЕЦБ Бенуа Кур, а также заместитель председателя Банка Англии Джон Канлифф, в ее состав также войдут ряд других высокопоставленных представителей центробанков.В заявлении ЦБ отмечается, что в рамках группы будут обсуждаться перспективы создания криптовалюты центральных банков (CBDC), а также различные аспекты, связанные с ее использованием, в виде возможности трансграничных платежей, использования различных технологий.Данная группа ЦБ западных стран также планирует "тесно сотрудничать" с другими финансовыми организациями, в частности, с Советом по финансовой стабильности и Комитетом по платежам и рыночной инфраструктуре Банка международных расчетов.