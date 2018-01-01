ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Мировые ЦБ сообщили о совместном обсуждении перспектив создания криптовалют

      18:31Распечатать

      Фото: Fred Romero/flickr

      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Ряд центральных банков западных стран, а также Банк Японии и Банк Международных расчетов объявили о создании совместной группы по обсуждению возможного создания собственных криптовалют в качестве платежного средства.

      Соглашение о создании данной экспертной группы подписали ЕЦБ, центральные банки Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции, Японии, а также БМР.

      Группу возглавит бывший член правления ЕЦБ Бенуа Кур, а также заместитель председателя Банка Англии Джон Канлифф, в ее состав также войдут ряд других высокопоставленных представителей центробанков.

      В заявлении ЦБ отмечается, что в рамках группы будут обсуждаться перспективы создания криптовалюты центральных банков (CBDC), а также различные аспекты, связанные с ее использованием, в виде возможности трансграничных платежей, использования различных технологий.

      Данная группа ЦБ западных стран также планирует "тесно сотрудничать" с другими финансовыми организациями, в частности, с Советом по финансовой стабильности и Комитетом по платежам и рыночной инфраструктуре Банка международных расчетов.

      Рубрики: ЦБ мира, Технологии и IT

      Метки: ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, Банк Канады, Риксбанк, БМР, криптовалюты, Национальный банк Швейцарии

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить