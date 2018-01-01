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      ФБР вынудило Apple отказаться от сквозного шифрования в iCloud

      17:42Распечатать

      Москва, 21 января - "Вести.Экономика" Компания Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud. Причиной этому послужило недовольство ФБР, которое считало, что нововведение может негативно отразиться на проведении расследований.

      Компания Apple отказалась от планов разрешить пользователям iPhone полностью шифровать резервные копии своих устройств в сервисе iCloud. Данный шаг мог стать препятствием в ходе расследований ФБР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

      Таким образом компания продемонстрировала свои намерения помочь правоохранительным органам и спецслужбам США, несмотря на свое позиционирование как защитника информации клиентов.

      По данным агентства, более двух лет назад Apple сообщила ФБР о намерении предложить пользователям использовать сквозное шифрование данных, находящихся в iCloud. В этом случае данные пользователя могли бы быть защищены от взломов хакерами, но и сама компания Apple не смогла бы получить к ним доступ и передать властям даже по решению суда.

      Источники агентства во властных структурах сообщили, что представители ФБР по борьбе с киберпреступностью выступили против плана компании Apple, который лишил бы их одного из самых эффективных способов получения доказательств против подозреваемых. По словам источника агентства, Apple не хотела получить обвинения в защите преступников, поэтому приняла решение отказаться от сквозного шифрования данных iCloud.

      Длительные споры между следователями и техногигантом вновь дали о себе знать, когда генеральный прокурор США Уильям Барр потребовал от Apple разблокировать два iPhone террориста, устроившего стрельбу на военной авиабазе в Пенсаколе (Флорида, США) 6 декабря 2019 года. Однако сотрудникам ФБР удалось взломать заблокированный iPhone 11 Pro Max не прибегая к помощи Apple.

      Apple уверяет, что предоставили правоохранительным органам всю имеющуюся информацию о стрелке, которой должно оказаться достаточно, для того чтобы приобщить ее к делу и использовать в интересах следствия. Но что касается разблокировки смартфонов террориста, уточнили в компании, этого не случится ни при каких обстоятельствах, потому что это нарушит принципы Apple о защите конфиденциальности каждого пользователя.

      "Мы всегда заявляли, что бэкдоров только для хороших парней не бывает. Подобный доступ могут использовать те, кто угрожают нашей национальной безопасности и безопасности данных наших клиентов. Сегодня у правоохранительных органов есть доступ к наибольшему количеству данных за всю историю. Так что американцы не должны выбирать между ослаблением шифрования и успешным ведением расследований", - заявили в Apple.

      Apple предоставляет пользовательские данные по запросу властей, если информация хранится в iCloud. С локальными данными на накопителе мобильного девайса ситуация иная: без пароля и удаленного доступа получить их нельзя.

      Генпрокурор США заявил, что власти не получили "существенной" помощи от Apple при расследовании стрельбы, которую устроил на военной базе в Пенсаколе курсант из Саудовской Аравии. Барр также призвал технологические компании помочь ФБР с разблокировкой двух iPhone, принадлежавших нападавшему.

      В 2016 г. произошел схожий случай, когда Apple противостояло ФБР. Тогда правоохранителям потребовалось получить информацию с iPhone 5C, который принадлежал террористу, устроившему массовое убийство в Сан-Бернардино. Отчаявшись взломать устройство своими силами, ФБР заручилось поддержкой федерального судьи и обратилось за этим напрямую к Apple.

      На этот запрос в компании отреагировали крайне негативно, заявив, что ФБР, по сути, требует создать специальную версию iOS со встроенным бэкдором — "отмычку от сотен миллионов дверей". И хотя скандал успел набрать немалые обороты, в итоге противостояние сошло на нет, так как телефон был успешно взломан без помощи Apple (и это стоило ФБР больше миллиона долларов).

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Apple, ФБР, шифрование, сквозное шифрование, бэкдор

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