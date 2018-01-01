Почему Турция посылает в Ливию войска?

Борьба за газ в Восточном Средиземноморье — вот главная причина, по которой Анкара направляет свои силы для участия в конфликте, у которого нет ничего общего с национальной безопасностью Турции.

Расширение территориальных претензий

Богатые ресурсы

Израильско-кипрские отношения

Москва, 21 января - "Вести.Экономика".На специальной сессии, состоявшейся 2 января, турецкие парламентарии одобрили законопроект об отправке турецких войск и военной техники в Ливию, включая беспилотники нового поколения Bayraktar TB2.Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану нужно было одобрение парламента, чтобы поддержать Правительство национального согласия премьер-министра Ливии Файеза аль-Сарраджа против самопровозглашенной Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, поддерживаемой ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом.Отступив в Триполи и понеся большие потери за последние 8 месяцев, Правительство национального согласия, предположительно, призвало Турцию прийти на помощь.Ранее Эрдоган посетил нового президента Туниса Кайса Сайеда, чтобы сообщить ему о своем решении поддержать Правительство национального согласия. Турецкий лидер сообщил журналистам, что обсуждались планы прекращения огня и возвращения враждующих группировок за стол переговоров.Но вот вопрос: почему Анкара хочет направить войска в соседнюю страну, которая втянута в конфликт после франко-британского вторжения 2011 г. - столкновения, которые не имеют ничего общего с национальной безопасностью Турции?Ответ: морское дно, богатое ресурсами. Последняя военная эскапада Эрдогана не имеет отношения к реализации мечты о возрождении Османской империи. Задача операции — расширить территориальные претензии Анкары в Восточном Средиземноморье и обеспечить доступ к месторождениям природного газа в регионе.27 ноября Саррадж и Эрдоган пересекли границы морского коридора, прорвав зоны, на которые предъявляли претензии Кипр и Греция, якобы посягавшие на континентальный шельф Ливии.Блоки разведки и разработки газа расположены в водах к югу от Кипра. Претендуя на них, Турция надеется отхватить лишний кусок этого потенциального пирога.Европейский совет осудил Анкару. Он заявил, что соглашение между Турцией и Ливией ущемляет суверенные права Греции и нарушает "морское право". Совет подтвердил, что солидарен с Грецией и Кипром по этому вопросу.Все началось еще в 1974 г., когда турецкие войска вторглись в северную часть Кипра. Но Греческая Республика Кипр — единственное международно признанное образование на острове. Сегодня треть населения здесь составляют турки, остальное население преимущественно греческое.Таким образом, стремление Анкары пересмотреть исключительную экономическую зону острова — это вопрос разведки энергетических ресурсов в кипрских водах.В последние годы в этом районе обнаружены значительные залежи газа, включая месторождение Калипсо. Никосия подписала контракты с Shell, Noble и израильской компанией Delek. Ожидается, что доход от одного только газового месторождения Афродита в ближайшие 18 лет превысит $9 млрд.Учитывая, что Кипр имеет сравнительно мало экономических ресурсов, кроме туризма и выращивания местного винограда, он намерен максимально использовать энергетические ресурсы, полученные неожиданным образом.При этом, стремясь снизить зависимость от российских поставок, ЕС воспринимает этот потенциальный источник энергии в благоприятном свете. В июле прошлого года он ввел санкции против Турции за разведку газовых месторождений на Кипре, сократив средства, выделенные Турции на 2020 г., почти на 146 млн евро ($162 млн).Конгресс США также встал на сторону Республики Кипр в спорах о территориальных притязаниях и правах на разведку энергоресурсов. Он проголосовал за отмену эмбарго 1987 г. на продажу оружия в Никосию и осудил Анкару за ее буровые работы в море, еще больше осложнив отношения США и Турции.Тем временем Никосия приобрела 4 израильских беспилотника, чтобы улучшить наблюдение за этим районом. Военные учения на море становятся обычным явлением в этой части Средиземного моря. Здесь, в ответ на частые провокации Турции, страны усиливают свое давление на море - и все это на фоне больших экономических ожиданий.В ноябре 2018 г. Греция, Египет и Кипр провели недельные военно-морские учения у побережья Крита.По словам министра обороны Греции, "в отношении газовых месторождений на Крите, особенно к югу от острова, уже подписаны контракты на разработку": "Они несут решающее значение для развития сектора природного газа в Греции с точки зрения добычи и транспорта. Газопровод, соединяющий месторождения в Египте, Израиле и на Кипре с месторождениями в Греции, создаст автономию природных и энергетических ресурсов ЕС".После того как в 2010 г. были открыты газовые месторождения в восточной части Средиземного моря, Израиль и Кипр укрепили двусторонние отношения с целью использовать ископаемую энергию в своих соответствующих зонах.В 2018 г. две страны, к которым присоединились Греция и Италия, "взъерошили перья" Турции, договорившись о планах по прокладке трубопровода протяженностью 2200 км EastMed для поставки газа из Израиля через Кипр и Грецию в Италию, откуда его можно транспортировать в остальную часть Европы.Источники добычи природного газа в Израиле, частично добываемого на палестинских месторождениях, также стали яблоком раздора для Турции.Вся операция будет проведена под сочувствующим взором ЕС. Мало того, EastMed также станет прямым конкурентом проекта газопровода, соединяющего Россию с Турцией через Черное море, "Турецкий поток".Тем временем, когда Анкара подписывала свое соглашение о морской границе с Триполи, Военно-морской флот Турции вытеснил израильское исследовательское судно Bat Galim из вод Кипра. Новостное издание Channel 13 в Израиле сообщает, что турецкие власти сообщили официальному лицу израильского посольства в Анкаре, что для продолжения работы газопровода EastMed необходимо согласие Турции.Предыдущие предупреждения делал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который сказал, что операции с природным газом на континентальном шельфе, проводимые без разрешения Турции, строго запрещены. В случае если они будут проведены, "их заблокируют".В ответ на это предупреждение Франция, Италия и Кипр провели совместные военно-морские учения в кипрских водах 12 декабря."Учения стали показателем сотрудничества, решимости и солидарности. Мы намерены свободно реализовывать наши суверенные права и поддерживать обстановку стабильности и безопасности в восточной части Средиземного моря", - отметило Министерство обороны Кипра.С тех пор борьба за власть не стихает. В день голосования турецкие депутаты, Израиль, Кипр и Греция подписали соглашение по газопроводу EastMed. Греческое финансовое ежедневное издание Kathimerini пишет: "Афины спешат завершить проект EastMed, чтобы противостоять любым попыткам Турции помешать реализации проекта".Таким образом, Кипр переворачивает страницу своей бурной истории, но, учитывая нынешние экономические интересы в регионе, перспективы достижения мира, экономического роста и воссоединения на Кипре кажутся более отдаленными, чем когда-либо.Кроме того, чтобы операции по добыче были коммерчески жизнеспособными, частные компании, работающие на острове, должны находить большие объемы природного газа, а это никто не сможет гарантировать. Как отметил один из профессоров университета Никосии: "Если не будет открыто крупное месторождение, все это превратится в мышиную возню".