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      Путин подписал указы о новом правительстве России

      20:30Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре нового правительства, а также назначении первого заместителя и заместителях председателя правительства.

      В подписанном указе "О структуре федеральных органов исполнительной власти" определен численный состав правительства, а также упразднено Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Его функции переданы министерству экономического развития.

      В документе также перечислены федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, а также федеральные службы и федеральные агентства, которые находятся в ведении данных федеральных министерств.

      Владимир Путин также подписал указы о первом заместителе и заместителях председателя правительства. Согласно подписанным документам в правительстве премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет 9 вице-премьеров:

      "Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации".


      Первым заместителем председателя правительства назначен Андрей Белоусов. На должность главы аппарата правительства и вице-премьера РФ назначен Дмитрий Гончаренко.

      На пост еще 7 вице-премьеров РФ отдельными указами назначены Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (также сохранивший за собой пост полномочного представителя президента в ДФО – прим. ред.), Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

      Президент России также подписал указы с назначениями министров в новом правительстве.

      Должность министра финансов РФ сохранил за собой Антон Силуанов. Министрами обороны и иностранных дел РФ были вновь назначены Сергей Шойгу и Сергей Лавров. На должность министра энергетики России назначен Александр Новак. Министром внутренних дел назначен Владимир Колокольцев.

      Новым министром экономического развития назначен Максим Решетников. Министром науки и высшего образования в новом правительстве назначен Валерий Фальков. Министр юстиции РФ назначен Константин Чуйченко.

      Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен Евгений Зиничев.

      Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России назначен Максут Шадаев. Министром транспорта РФ назначен Евгений Дитрих. Министром здравоохранения России назначен Михаил Мурашко.

      Министром промышленности и торговли РФ назначен Денис Мантуров. Министром сельского хозяйства РФ назначен Дмитрий Патрушев. Министром культуры РФ назначена Ольга Любимова. Министром просвещения назначен Сергей Кравцов. На пост министра спорта России утвержден Олег Матыцин.

      Министром природных ресурсов и экологии РФ назначен Дмитрий Кобылкин. Министром по развитию Дальнего Востока в новом правительстве стал Александр Козлов.

      Министром строительства и ЖКХ назначен Владимир Якушев. Министром труда и соцзащиты РФ назначен Антон Котяков.

      Рубрики: Президент, Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Андрей Белоусов, указ, правительство РФ

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