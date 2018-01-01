Путин подписал указы о новом правительстве России

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре нового правительства, а также назначении первого заместителя и заместителях председателя правительства.

"Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации". "Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации".

также сохранивший за собой пост полномочного представителя президента в ДФО – прим. ред.