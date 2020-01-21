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      Выступление Трампа в Давосе назвали "предвыборным"

      21.01 23:27Распечатать

      Фото: Gian Ehrenzeller/EPA-EFE

      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Администрация США под руководством Трампа продолжает принижать значение международных договоренностей и конференций в угоду собственным интересам.

      На время выступления Трампа один из ведущих финансовых форумов мира превратился в еще одну площадку, которую Трамп попытался использовать в собственных интересах. Рассказ о небывалых успехах США, достигнутых под его руководством, сделал выступление Трампа в Давосе очередным примером самолюбования и предвыборной агитации с его стороны.

      О предвыборном характере выступления Трампа в комментариях CNBC заявили ряд финансистов, присутствовавших на его выступлении. По словам Трампа, администрация США под его руководством "помогает каждому американцу найти свой путь к американской мечте".

      "За последний год мы добились исключительных достижений в США. Мы возрождаем забытые поселения, создаем новые захватывающие возможности и помогаем каждому американцу найти свой путь к американской мечте – мечте хорошей работы, безопасного дома и лучшей жизни для их детей".


      Несколькими днями ранее организация Давосского форума опубликовала исследование о различиях в социальной мобильности, неравенстве и другим параметрам среди ведущих стран. Ряд СМИ отметили, что американскую мечту в настоящее время намного легче реализовать в Канаде, чем в самих США.

      Гиперболы и преувеличения, которыми традиционно изобилуют заявления Трампа, тем не менее не скрывали основной посыл его речи в Швейцарии: США будут в первую очередь преследовать свои интересы во всех сферах – от торговли до экологии.

      Президент США подверг критике экологических активистов, назвав их "ошибками гадалок прошлого" и "пророками погибели", быстро похоронив надежды на обсуждение с американскими властями в Давосе каких-либо климатических проблем. Трамп заявил о том, что США нужен "только самый чистый воздух, только самая чистая вода".

      США не занимают каких-либо ведущих позиций в мире по чистоте воздуха и воды, но Трамп раз за разом показывает, что для него многие выражения просто фигуры речи. Является ли при этом что-то действительно "чистым" или "великим", когда об этом говорит президент США, теперь уже не столь важно.

      Для участников Давосского форума, многие из которых представляют финансовые элиты различных стран, собирающихся в Давосе для обсуждения совместных механизмов влияния на глобальные процессы, выступление Трампа стало еще одним сигналом того, что США будут стремиться поступать по-своему.

      Если для этого требуется искажение фактов или международных соглашений – с точки зрения Дональда Трампа, тем хуже для них.

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: национализм, Дональд Трамп, Давос-2020

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