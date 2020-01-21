Выступление Трампа в Давосе назвали "предвыборным"

Администрация США под руководством Трампа продолжает принижать значение международных договоренностей и конференций в угоду собственным интересам.

"За последний год мы добились исключительных достижений в США. Мы возрождаем забытые поселения, создаем новые захватывающие возможности и помогаем каждому американцу найти свой путь к американской мечте – мечте хорошей работы, безопасного дома и лучшей жизни для их детей".