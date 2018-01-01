ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Союз России и Турции - главная ошибка США

      20:54Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика" В то время как Соединенные Штаты и Иран находились на грани войны в Ираке, президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января, чтобы запустить газопровод "Турецкий поток" и объявить о новом соглашении о прекращении огня в Ливии.

      Спустя два дня Москва и Анкара объявили о достижении еще одной договоренности о перемирии - в этот раз в Идлибе, последнем оплоте повстанцев в Сирии, который последнее время штурмует сирийская армия при поддержке российской авиации, пишет The National Interest.

      Стремительно расширяющееся партнерство Москвы и Анкары вызывает серьезную озабоченность в Вашингтоне. 11 декабря министр обороны Марк Эспер обвинил Турцию в выходе из орбиты НАТО и опасном сближении с Россией.

      В тот же день комитет по международным отношениям сената проголосовал за законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с ее закупкой российских С-400 и военной операцией на северо-востоке Сирии. Некоторые из основных положений этого законодательного акта включают санкции против высокопоставленных турецких чиновников, ограничения на продажу американского оружия Турции и подготовку доклада о личном состоянии Эрдогана и его семьи.

      Эрдоган довольно жестко отреагировал на возможные санкции. Он предупредил, что если законопроект будет подписан, то Турция запретит американским войскам находится на авиабазе Инджирлик, где размещены около пятидесяти американских ядерных ракет, и базе Куречик, где расположена радиолокационная станция НАТО.

      Угрозы турецкого президента не пустой звук, утверждает Месут Кашин, профессор международных отношений Стамбульского университета Едитепе. Санкции могут оказать "крайне негативное воздействие" на многолетнее американо-турецкое сотрудничество.

      Ответ Анкары, скорее всего, будет включать не только закрытие военных баз. На растущее давление со стороны США Турция ответит дальнейшим сближением с Москвой и Тегераном. По словам эксперта, Турция может приобрести российские истребители Су-35 и дополнительные авиационные двигатели в России.

      "Даже если Турция понесет урон, США намного больше пострадают от санкций", - уверен Кашин.

      В Москве, однако, скептически относятся к готовности Анкары порвать с Западом.

      "Я не думаю, что кто-то в России всерьез ожидает, что Турция откажется от своих обязательств перед НАТО и разорвет союз с Соединенными Штатами. Я не знаю никого, кто считал бы это возможным",- говорит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

      Лукьянов считает, что разногласия Эрдогана с Вашингтоном по поводу С-400 были связаны не столько с его желанием расширить сотрудничество с Россией, сколько с демонстрацией независимости Турции во внешней политике. Тем не менее он признает, что недавние шаги Анкары дают Москве возможность сблизиться с давним американским союзником.

      "Нет никаких иллюзий относительно того, что Турция станет союзником России. Но то, что Турция меняется и что она чувствует себя стесненной в рамках НАТО, - это факт", - полагает Лукьянов.

      Несмотря на давние и порой острые разногласия по поводу гражданской войны в Сирии, Россия и Турция в последнее время активизировали сотрудничество в урегулировании конфликта. По словам Лукьянова, данное партнерство - брак по расчету.

      "Причина расширения сотрудничества не в общих интересах или взаимном доверии между двумя странами. На мой взгляд, нет ни того ни другого, - говорит он. - Но Москва и Анкара понимают, что без каких-то совместных действий и компромиссов ни Россия, ни Турция не смогут добиться того, чего хотят в Сирии".

      Путин и Эрдоган также стремятся избежать конфронтации из-за Ливии, дополняет ближневосточный эксперт Кирилл Семенов.

      "Россия поддерживает Хафтара, но не столько поддерживает, сколько содействует его победе, - говорит Семенов. - Ливия не является серьезной проблемой для России и Турции. Напротив, и у России, и у Турции есть возможность принять более активное участие в ливийском процессе. Возможно даже, они надеются, координируя друг с другом, вытеснить другие страны из этого процесса".

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада, Россия

      Метки: США, Россия, Турция

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить