Союз России и Турции - главная ошибка США

В то время как Соединенные Штаты и Иран находились на грани войны в Ираке, президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января, чтобы запустить газопровод "Турецкий поток" и объявить о новом соглашении о прекращении огня в Ливии.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"Спустя два дня Москва и Анкара объявили о достижении еще одной договоренности о перемирии - в этот раз в Идлибе, последнем оплоте повстанцев в Сирии, который последнее время штурмует сирийская армия при поддержке российской авиации, пишет The National Interest.Стремительно расширяющееся партнерство Москвы и Анкары вызывает серьезную озабоченность в Вашингтоне. 11 декабря министр обороны Марк Эспер обвинил Турцию в выходе из орбиты НАТО и опасном сближении с Россией.В тот же день комитет по международным отношениям сената проголосовал за законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с ее закупкой российских С-400 и военной операцией на северо-востоке Сирии. Некоторые из основных положений этого законодательного акта включают санкции против высокопоставленных турецких чиновников, ограничения на продажу американского оружия Турции и подготовку доклада о личном состоянии Эрдогана и его семьи.Эрдоган довольно жестко отреагировал на возможные санкции. Он предупредил, что если законопроект будет подписан, то Турция запретит американским войскам находится на авиабазе Инджирлик, где размещены около пятидесяти американских ядерных ракет, и базе Куречик, где расположена радиолокационная станция НАТО.Угрозы турецкого президента не пустой звук, утверждает Месут Кашин, профессор международных отношений Стамбульского университета Едитепе. Санкции могут оказать "крайне негативное воздействие" на многолетнее американо-турецкое сотрудничество.Ответ Анкары, скорее всего, будет включать не только закрытие военных баз. На растущее давление со стороны США Турция ответит дальнейшим сближением с Москвой и Тегераном. По словам эксперта, Турция может приобрести российские истребители Су-35 и дополнительные авиационные двигатели в России."Даже если Турция понесет урон, США намного больше пострадают от санкций", - уверен Кашин.В Москве, однако, скептически относятся к готовности Анкары порвать с Западом."Я не думаю, что кто-то в России всерьез ожидает, что Турция откажется от своих обязательств перед НАТО и разорвет союз с Соединенными Штатами. Я не знаю никого, кто считал бы это возможным",- говорит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.Лукьянов считает, что разногласия Эрдогана с Вашингтоном по поводу С-400 были связаны не столько с его желанием расширить сотрудничество с Россией, сколько с демонстрацией независимости Турции во внешней политике. Тем не менее он признает, что недавние шаги Анкары дают Москве возможность сблизиться с давним американским союзником."Нет никаких иллюзий относительно того, что Турция станет союзником России. Но то, что Турция меняется и что она чувствует себя стесненной в рамках НАТО, - это факт", - полагает Лукьянов.Несмотря на давние и порой острые разногласия по поводу гражданской войны в Сирии, Россия и Турция в последнее время активизировали сотрудничество в урегулировании конфликта. По словам Лукьянова, данное партнерство - брак по расчету."Причина расширения сотрудничества не в общих интересах или взаимном доверии между двумя странами. На мой взгляд, нет ни того ни другого, - говорит он. - Но Москва и Анкара понимают, что без каких-то совместных действий и компромиссов ни Россия, ни Турция не смогут добиться того, чего хотят в Сирии".Путин и Эрдоган также стремятся избежать конфронтации из-за Ливии, дополняет ближневосточный эксперт Кирилл Семенов."Россия поддерживает Хафтара, но не столько поддерживает, сколько содействует его победе, - говорит Семенов. - Ливия не является серьезной проблемой для России и Турции. Напротив, и у России, и у Турции есть возможность принять более активное участие в ливийском процессе. Возможно даже, они надеются, координируя друг с другом, вытеснить другие страны из этого процесса".