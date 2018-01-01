Швеция оказалась во власти террористов

Шведский политик Ульф Кристерссон говорит, что правительство "утратило контроль" над ситуацией, учитывая, что согласно новым данным в 2019 г. число взрывов выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне "всплеска насилия, связанного с наркотиками", как отмечает Reuters.

Москва, 21 января - "Вести.Экономика"."К сожалению, это правительство потеряло контроль над тем, что происходит в Швеции. Этим утром мы снова проснулись от новостей о бомбах и взрывах, на этот раз они произошли во внутренней части Стокгольма и в центральной части Уппсалы", - написал лидер "Умеренной партии" Ульф Кристерссон.По данным Национального совета по предупреждению преступности, в прошлом году полиция сообщила о 257 взрывах бомб. В 2018 г. этот показатель составлял 162 взрыва. По данным Reuters, подробностей о типе взрывчатых веществ не сообщаются, однако, как отмечают шведские СМИ, использовались бомбы, изготовленные из термосов, наполненных взрывчатым материалом.Комментарии Кристерссона прозвучали, после того как Стокгольм потряс взрыв, ставший одним из самых сильных за последнее время. Сотрудник полиции Эрик Видстранд добавил, что "по чистой случайности" никто не пострадал."Также известно, что в Швеции все больше используют гранаты. Преступники называют их "яблоками", контрабандой завозя в страну из бывшей Югославии. Их много на черном рынке оружия после войн на Балканах. Они дешевые. Иногда их даже выдают впридачу к покупке штурмовых винтовок. Стокгольмская полиция недавно установила на нем цифру: менее чем за 890 фунтов стерлингов можно купить 5 автоматов и боеприпасы с 64 ручными гранатами. Гранаты можно затем продать примерно за 100 фунтов в Швеции", - отмечает Spectator.Согласно отчету: "Широко известно, что члены банд — иммигранты первого и второго поколений. Проблемы распространены в том, что полиция называет эвфемизмом "уязвимыми районами", добавляя, что, "таким образом, войны уличных банд стали постоянным напоминанием провальной политики Швеции в области миграции и интеграции".В целях борьбы с ростом насилия правительство расширило расходы на борьбу с организованной преступностью."Правительство предоставило дополнительные ресурсы, и полиция принимает согласованные меры против насилия банд, - сказал Микаэль Дамберг, министр внутренних дел, добавив, что "благодаря прилагаемым нами усилиям, мы можем взять под контроль эти процессы". - Общество сильнее этих преступных группировок"."Полиция выявила около 60 неблагополучных районов, в основном в крупных городах и вокруг них. Там высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов, наркотики, орудуют банды. В ноябре они создали целевую группу для борьбы с насильственными преступлениями после смерти 15-летнего мальчика в Мальме, когда боевик открыл стрельбу по пиццерии. Полиция заявила, что целевая группа сосредоточится на том, чтобы очистить улицы от преступных элементов, сократить доступ к оружию и взрывчатым веществам, увеличить присутствие полиции в пострадавших районах", - отмечает Reuters."Лёвен, ты утратил контроль над Швецией. В прошлом году было отмечено 306 расстрелов, в ходе которых погибло 45 человек. По данным полиции, число убитых выросло вдвое с 2014 г. За тот же период число людей, подвергшихся сексуальному насилию, увеличилось в 3 раза, по данным Шведского совета по предупреждению преступности", - заявил Кристерссон в сентябре."В то же время в стране кризис интеграции: более половины всех безработных родились за пределами Швеции. В исключительных районах есть школы, в которых и половина учеников не изучает все предметы... Многие дети, родившиеся в Швеции, не говорят по-шведски. Мы призывали к реформам, но социал-демократы отвечали отказом. Интеграция и иммиграция взаимосвязаны. Поэтому нужна долгосрочная и жесткая иммиграционная политика. Основным правилом должны стать временные виды на жительство и требования финансовой независимости для воссоединения семьи. Также необходимо предъявлять требования к знанию шведского языка и финансовой самостоятельности, чтобы выдавать вид на жительство", - отметил Ульф Кристерссон.В июне после взрыва бомбы на юге Швеции на жилой улице в Линчепинге были ранены 20 человек.