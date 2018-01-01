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      Boeing стала слишком токсичной компанией: акции падают на 5,50%

      21.01 23:23Распечатать
      Москва, 21 января - "Вести.Экономика". Акции компании Boeing рухнули на 5,50%, после чего торги были остановлены.

      Причиной такой распродажи акций компании стало решение прекратить производство модели самолетов 737 Max, а сотрудников она перевела на другие должности. Стоит отметить, что самолеты временно прекратили производить еще в декабре. Компания заявляла, что скоро вернется к производству этой модели, учитывая, что по всему миру авиакомпании ждали поставки еще 400 самолетов.

      Напомним, что в 2018 г. с разницей в несколько месяцев два самолета Boeing 737 Max с пассажирами на борту потерпели крушение. Один из самолетов, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпел крушение в 20 октября 2018 г. в прибрежной зоне в Яванском море спустя несколько минут после взлета из Джакарты. На борту судна находились 189 человек, включая 181 пассажира и 8 членов экипажа. Спустя четыре с половиной месяца, 10 марта 2019 г., эфиопский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился под Аддис-Абебой по пути в Найроби. Жертвами катастрофы стали 149 человек, в том числе трое граждан России.

      В результате эксплуатацию в 2019 г. этой модели самолета прекратили практически во всех странах мира. Как писали ранее "Вести. Экономика", заказы на производство новых лайнеров упали настолько, что впервые с 2011 г. компанию обошел европейский конкурент - Airbus.

      При этом продолжаются расследования регуляторов и профильных ведомств по поводу многочисленных нарушений, допущенных при проектировании и сборке как 737 MAX, так и других моделей, так что разрешить свои проблемы в ближайшие месяцы авиагигант вряд ли сможет.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Boeing

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