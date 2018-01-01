Акции IBM растут на фоне сильного отчета о прибыли

Акции IBM выросли на 5% во вторник после того, как компания сообщила результаты четвертого квартала, которые превзошли оценки аналитиков и прогнозы роста прибыли в 2020 году.

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"Доходы IBM без учета некоторых статей, составили $4,71 на акцию против прогноза аналитиков Refinitiv в $4,69 на акцию. Выручка составила $21,77 млрд против прогноза в $21,64 млрд. Компания сообщила о небольшом росте выручки в годовом исчислении, после падения на протяжении пяти кварталов подряд.Что касается прогнозов, IBM заявила, что в 2020 году ожидает получить прибыль на акцию в размере $13,35 без учета некоторых статей. Это выше консенсусной отметки в $13,29, полученной от аналитиков, опрошенных Refinitiv , и подразумевает рост на 4% по сравнению с предыдущим годом. Джим Кавано, финансовый директор компании, в ходе конференц-звонка объявил, что выручка IBM будет расти из года в год с 2020 года.Сегмент Cloud and Cognitive Software, который включает в себя платформы для обработки транзакций, когнитивные приложения, а также облачные и информационные платформы, такие как Red Hat, получил доход в $7,24 млрд. Это на 9% больше, чем в прошлом году, и больше, чем $7,12 миллиардов, прогнозируемых аналитиками, опрошенными FactSet. Доход от Red Hat, которую IBM приобрела за $34 миллиарда, вырос на 24% в этом квартале. В предыдущем квартале доходы Red Hat выросли на 19%.Выручка IBM в сегменте Global Technology Services составила $6,95 миллиардов, что примерно на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом и меньше по сравнению с консенсусной оценкой аналитиков FactSet в $6,99 миллиардов. Подразделение включает бизнес в области построения центров обработки данных (ЦОД) и хостинга ИТ инфраструктуры,"В GTS мы собираемся внести агрессивные структурные изменения для перепозиционирования бизнеса в целом", - сказал Кавано во вторник. По его словам, изменения призваны повысить производительность IBM в гибридном облаке, где организации полагаются на несколько вычислительных сред.Направление бизнес-услуг (Global Business Services) заработало $4,24 миллиарда за счет предоставления услуг управления приложениями, консалтинга и глобальных услуг по обработке данных. Это немного ниже, чем консенсусная оценка аналитиков в $4,26 миллиарда.Выручка IBM Systems составила $3,04 млрд, увеличившись на 16% и превысив консенсус аналитиков FactSet в размере $2,84 млрд. Доходы от линейки мейнфреймов z (высокопроизводительные отказоустойчивые сервера, выпускаемые IBM с 1952 г. В 2000 г. компания запустила новую линейку мейнфреймов IBM Z, в 2017 г., одновременно с выходом нового поколения серверов, переименованную в IBM z Systems.), включая z15, в этом квартале выросли на 60%.В четвертом квартале IBM объявила о развертывании "публичного облака для финансовых услуг", которое, как ожидается, будет использовать существующую облачную инфраструктуру компании, и назначила Томаса Баберля, генерального директора страховой компании AXA, в состав своего совета директоров.Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти сократила свой рейтинг акций IBM с Overweight до Equal-weight после того, как она усомнилась в способности американской компании наращивать продажи программного обеспечения и сервисов. "На фоне признаков замедления основного бизнеса IBM мы видим, что долгосрочный рост выручки будет менее вероятным без более существенных перемен в продуктовом портфеле", - считает Хьюберти.По ее словам, проведенный недавно опрос ИТ-директоров показал, что компании все меньше денег готовы тратить на софт и сервисы. Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани также понизил рейтинг акций IBM с Outperform до In Line и уменьшил прогноз по их стоимости со $160 до $145. По словам эксперта, ИТ-гигант вынужден работать в условиях "макроэкономических проблем" и необходимости совершать "трудные" изменения во втором полугодии, "которые требуют дополнительной осторожности".С начала 2020 года акции компании IBM выросли на 3%.