Прибыль Neflix выросла, а "Ведьмак" стал самой крупной премьерой

Акции Netflix колебались во вторник после отчета компании за четвертый квартал. Компания сработала лучше ожиданий, но дала неутешительный прогноз на первый квартал. Интересно, что четвертый квартал стал первым финотчетом Netflix с момента запуска Disney+ и Apple TV+ в ноябре.

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Выручка:

Прирост подписчиков в США:

Прирост международных подписчиков:

Кадр из сериала "Ведьмак". В главной роли - Генри Кавилл

Москва, 22 января - "Вести.Экономика"Основные показатели:$587 млн, $1.30 на акцию.$5,47 млрд. против ожидаемых аналитиками $5,45 млрд.550 000 против 589 000 по оценкам аналитиков, опрошенных FactSet.8,33 млн против 7,17 млн., прогнозируемых аналитиками.Для сравнения - по итогам четвертого квартала 2018 года выручка составляла $4,19 млрд, прибыль - $134 млн. В то время у компании было 139,26 млн подписчиков. Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах. В их число входит Россия.За первый квартал 2020 г. компания Netflix ожидает получить прибыль в размере $1,66 на акцию при выручке в $5,73 млрд. Ожидания аналитиков: прибыль в $1,20 на акцию при выручке в $5,76 млрд. Компания также рассчитывает нарастить базу платных подписчиков на 7 млн. (до 174,09 млн.). в первом квартале, что не соответствует прогнозам аналитиков, ожидавших больше - 7,86 млн абонентов. Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, в совокупности, выросло в мире до 167,09 млн.Компания сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере $1,7 млрд за квартал и ожидает увидеть отрицательный свободный денежный поток в размере около $2,5 млрд за 2020 год. Несмотря на это, Netflix заявила, что все еще надеется "медленно двигаться" в направлении положительного значения свободного денежного потока в будущем.В письме акционерам компании Netflix назвала недавние изменения цен причиной низкого роста подписчиков в США и Канаде, а также недавние запуски конкурирующих потоковых платформ. Компания заявила, что воздействие от конкурирующих сервисов за пределами США было незначительным. Стоит отметить, что сервис потокового вещания от таких конкурентов, как Disney, еще не запущен по всему миру."Как всегда, мы упорно работаем над улучшением наших услуг, чтобы бороться с этими факторами, и со временем увеличивать рост подписчиков", - сказали в компании.Компания также меняет методы измерения количества домохозяйств, которые смотрят контент на платформе. Ранее Netflix подсчитывал количество просмотров, если домохозяйство смотрело 70% одного эпизода или весь фильм.Теперь Netflix говорит, что засчитывает просмотр в случае, если пользователь смотрел телепередачу или фильм как минимум две минуты, что "достаточно долго, чтобы указать на то, что выбор был преднамеренным". В компании сказали, что эта методология аналогична той, которая используется для подсчета количества просмотров на YouTube видео и контента, просматриваемого в iPlayer от BBC.Используя эту методологию, компания Netflix заявила, что за первый месяц с момента релиза, новый фэнтези-сериал "Ведьмак" посмотрели 76 миллионов домохозяйств, что сделало сериал о похождениях Геральта из Ривии крупнейшей и самой громкой премьерой Netflix на сегодняшний день.Netflix выложила в сеть график сервиса Google Trends, который показывает, что сериал «Ведьмак» серьёзно обошел по популярности шоу «Мандалорец» Disney+. Стоит отметить, что Netflix также добавила в вывод результатов статистику по запросам, касающимся малыша Йоды. Тем не менее, «Мандалорец» еще не доступен для просмотра по всему миру, что делает график несколько вводящим в заблуждение.Благодаря сериалу «Ведьмак» в США будет дополнительно выпущено около 500 тыс. книг одноимённого книжного цикла писателя Анджея Сапковского. Представители издательской компании Orbit Books отметили, что после премьеры первого сезона шоу продажи всех форматов романа стали «феноменальными».Четвертый квартал знаменует собой первый отчет о прибыли компании Netflix с момента запуска новых конкурирующих потоковых сервисов прошлой осенью. Аналитики будут внимательно следить за тем, не повлияют ли на результаты Netflix конкурирующие Disney+ и Apple TV+, запущенные в ноябре прошлого года.Потоковые войны, как ожидается, разгорятся еще больше, когда WarnerMedia запустит HBO Max в мае, а NBCUniversal от Comcast выведет на рынок США сервис Peacock 15 июля.