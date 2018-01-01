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      5 прогнозов от МВФ для мировой экономики

      04:48Распечатать
      Москва, 22 января - "Вести.Экономика" Фонд обновил оценки перспектив роста как отдельных стран, так и в глобальном масштабе.

      Фото: Pexels

      Международный валютный фонд в преддверии форума в Давосе обновил прогнозы по росту мировой экономики и отдельных стран. Оценки экспертов фонда изложены в отчете “Перспективы развития мировой экономики”.

      Глобальное восстановление

      МВФ прогнозирует восстановление мировой экономики до 3,3% в этом году против 2,9% в 2019 году. Тем не менее, этот прогноз на 2020 год является пересмотром в сторону понижения с 3,4%, заявленных в “Перспективах мировой экономики” от октября 2019 года. Львиная доля негативных факторов досталась Индии, прогноз по развитию экономики которой стал “более сдержанным”.

      Более скромный рост

      Ожидается, что Индия, третья по величине экономика Азии, вырастет на 5,8% в 2020 году. Таким образом по сравнению с октябрьским прогнозом фонда оценка снижена сразу на 1,2%.

      В МВФ заявили, что “внутренний спрос в Индии замедлился более резко, чем ожидалось” на фоне стрессов в финансовом секторе и снижения темпов роста кредитования. Как писали ранее “Вести. Экономика”, ранее МВФ рекомендовал Индии отказаться от налогового стимулирования и сосредоточиться на растущем госдолге.

      Тем не менее, прогноз в 5,8% в этом году является улучшением по сравнению с предполагаемым ростом в 4,8% в прошлом году. Его обеспечили как монетарные, так и фискальные меры, а также снижение цен на нефть.

      Китайское движение

      МВФ повысил прогноз роста Китая на 2020 год на 0,2% до 6,0%. Отчасти это связано с тем, что торговая сделка “первой фазы” Поднебесной с США, вероятно, снизит некоторые риски, с которыми сталкивается вторая по величине экономика в мире.

      “Тем не менее, нерешенные споры о расширении экономических отношений между США и Китаем, а также о необходимости усиления внутреннего финансового регулирования, как ожидается, будут продолжать оказывать давление”, - отмечают эксперты фонда.

      Замедление в США

      Прогноз по экономическому росту США пересмотрен экспертами МВФ в сторону понижения: по сравнению с октябрьскими оценками планка снижена на 0,1% до 2% в 2020 году.

      Как пояснили CNBC стратег из NatWest Markets Макс Лин, понижение прогноза отражает замедление производственного сектора в США и потенциальные риски от президентских выборов в конце этого года.

      Чего ждут от еврозоны?

      Прогноз по росту экономики еврозоны, напротив, повышен. Вместо октябрьских 1,2% эксперты МВФ ожидают в этом году роста на 1,3%.Улучшение оценок в фонде связывают с ожидаемым улучшением внешнего спроса.

      Что касается отдельных стран, то фонд прогнозирует рост экономики Германии на 1,1%, Франции на 1,3%, Италии на 0,5%, Испании на 1,6%.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: еврозона, США, Китай, Италия, Испания, МВФ, Индия, Франция, глобальная экономика, торговая сделка, Германия, "первая фаза"

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